Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024: Finalnya Vietnam vs Thailand!

MEDIA Vietnam, Soha.vn, meremehkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Berhubung Timnas Indonesia hanya turun dengan skuad U-22, Soha meyakini laga final Piala AFF 2024 akan mempertemukan Timnas Vietnam vs Timnas Thailand.

“Skenario yang paling mungkin terjadi adalah Thailand dan Vietnam kembali bertemu di final layaknya Piala AFF 2022,” tulis Soha dalam artikel yang mereka buat.

(Media Vietnam meremehkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. (Foto: Soha.vn)

“Prediksi ini tidak berlebihan karena di saat bersamaan, Indonesia melepaskan Piala AFF 2024. Mereka hanya menurunkan skuad U-22 untuk Piala AFF 2024. Ada yang menyebut ini merupakan bentuk arogansi Indonesia, mengabaikan persaingan di level regional demi bersaing di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,” lanjut Soha.

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi Timnas Indonesia U-22 yang turun di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia U-22 dipilih sebagai persiapan sebelum tampil di SEA Games 2025.

Ditambah lagi, Timnas Indonesia senior yang diisi Maarten Paes, Jay Idzes, Thom Haye dan banyak lagi memiliki agenda lain tak jauh dari kick off Piala AFF 2024 yang dimulai pada 9 Desember 2024. Tercatat pada 14 dan 19 November 2024 atau kurang dari satu bulan sebelum kick off Piala AFF 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan berat di matchday kelima dan keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Tercatat, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan menjamu Jepang pada 14 November 2024 dan menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lebih diprioritaskan PSSI ketimbang Piala AFF 2024 juga karena dapat meningkatkan ranking FIFA.