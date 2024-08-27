Legiun Asing PSS Sleman Sebut Gaya Permainan Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Mirip Barcelona

Gaya permainan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong disebut mirip Barcelona (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

SLEMAN – Legiun asing PSS Sleman, Moon Chang-jin, menyebut gaya permainan tim asuhan Shin Tae-yong mirip Barcelona. Hal itu selalu diterapkan sang pelatih termasuk di Timnas Indonesia.

Sebatas informasi, pemain berposisi gelandang itu sempat ditangani langsung oleh Shin pada 2015. Saat itu, keduanya bahu membahu di Timnas Korea Selatan U-23.

Moon mengatakan Shin punya kualitas dan pengalaman luar biasa sebagai pelatih. Jadi, ia nilai tidak heran Timnas Indonesia saat ini mulai disegani dalam kancah sepakbola Asia.

"STY membentuk tim yang mengingatkan pada gaya main Barcelona,” ujar Moon, dikutip dari PT LIB, Selasa (27/8/2024).

“(Dengan) sepakbola agresif dan banyak passing," imbuh pria berusia 31 tahun itu.

Moon lalu mendukung penuh perjalanan Shin bersama Skuad Garuda. Apalagi, kontrak pelatih berusia 53 tahun itu baru saja diperpanjang hingga 2027.