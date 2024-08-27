Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Legiun Asing PSS Sleman Sebut Gaya Permainan Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Mirip Barcelona

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |21:32 WIB
Legiun Asing PSS Sleman Sebut Gaya Permainan Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Mirip Barcelona
Gaya permainan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong disebut mirip Barcelona (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SLEMAN – Legiun asing PSS Sleman, Moon Chang-jin, menyebut gaya permainan tim asuhan Shin Tae-yong mirip Barcelona. Hal itu selalu diterapkan sang pelatih termasuk di Timnas Indonesia.

Sebatas informasi, pemain berposisi gelandang itu sempat ditangani langsung oleh Shin pada 2015. Saat itu, keduanya bahu membahu di Timnas Korea Selatan U-23.

Shin Tae-yong

Moon mengatakan Shin punya kualitas dan pengalaman luar biasa sebagai pelatih. Jadi, ia nilai tidak heran Timnas Indonesia saat ini mulai disegani dalam kancah sepakbola Asia.

"STY membentuk tim yang mengingatkan pada gaya main Barcelona,” ujar Moon, dikutip dari PT LIB, Selasa (27/8/2024).

“(Dengan) sepakbola agresif dan banyak passing," imbuh pria berusia 31 tahun itu.

Moon lalu mendukung penuh perjalanan Shin bersama Skuad Garuda. Apalagi, kontrak pelatih berusia 53 tahun itu baru saja diperpanjang hingga 2027.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1652079/bidik-persimpangan-olahraga-dan-teknologi-drx-token-resmi-melantai-di-tokocrypto-gcy.webp
Bidik Persimpangan Olahraga dan Teknologi, DRX Token Resmi Melantai di Tokocrypto
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/persib_bandung_thom_haye.jpg
Link Live Streaming Persib Vs Borneo FC di Super League Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement