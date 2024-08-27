Liga 1 2024-2025: Jadi Sorotan LIB, Lapangan Stadion Soepriadi Akhirnya Direnovasi

LAPANGAN Stadion Soepriadi, Kota Blitar, akhirnya dibenahi. Pembenahan rumput stadion ditangani oleh vendor berpengalaman dalam urusan rumput lapangan dari Lestarindo Soccerfield.

General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi mengungkapkan, bila kehadiran dari PT Harapan Jaya Lestarindo atau Lestarindo Soccerfield, memang menjadi komitmen manajemen berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar untuk membenahinya.

"Kami sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Lestarindo dalam memperbaiki lapangan Stadion Supriyadi. Proses aeration dan top dressing yang telah dilakukan merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada," ucap Yusrinal Fitriandi, dikonfirmasi pada Selasa pagi (27/8/2024).

Berdasarkan penjelasan dari tim Lestarindo Soccerfield, kata Inal sapaan akrabnya menyatakan, rumput di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, memang keras dan banyaknya rumah cacing yang jadi kendala utama. Kondisi ini menyebabkan aliran bola tidak lancar dan kualitas permainan terganggu.

"Untuk mengatasi masalah tersebut, Lestarindo telah melakukan upaya, di antaranya penggunaan nematisida, yang bertujuan untuk mengurangi populasi cacing tanah, dan mencegah kotoran cacing naik ke permukaan lapangan," jelasnya.

Selanjutnya dilakukan aeration dan top dressing yakni proses aeration berfungsi untuk mengaerasi tanah, sementara top dressing dilakukan untuk memperbaiki permukaan lapangan dan memberikan nutrisi tambahan.

"Pihak kontraktor juga akan melakukan releveling dan sulam pada lapangan dalam waktu dua bulan ke depan. Hal ini bertujuan untuk membuat permukaan lapangan lebih rata dan sempurna," terangnya.