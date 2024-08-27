Kelahiran Bandung, Bek Muda Arema FC Bangga Main di Hadapan Bobotoh

BEK muda Arema FC, Achmad Maulana mengaku bangga bisa bermain menghadapi Persib Bandung. Apalagi pertandingan digelar di Bandung dan di hadapan Bobotoh, Minggu (25/8/2024).

Maklum hal itu dirasakan Achmad Maulana. Pasalnya pemain berusia 21 tahun ini merupakan kelahiran Bandung.

“Saya kan orang Bandung dan siapa yang nggak mau main di Bandung. Meski main di luar (Arema FC), tetep bangga bisa main di hadapan Bobotoh. Meski jadi lawan tetap bangga dan terus termotivasi,” ungkap Achmad Maulana usai pertandingan.

Meski demikian, ia malu-malu jika pada akhirnya ke depan bisa berseragam dan membela Persib Bandung. Pemilik nomor punggung 19 di Arema FC ini hanya menjawabnya dengan senyuman.

BACA JUGA:

“Tidak, tidak. Untuk tim nasional oke,” timpal pelatih Arema FC, Joel Cornelli.

Lebih lanjut terkait pertandingan, Achmad Maulana merasakan senang. Sebab di laga tersebut Arema FC berhasil mencuri poin dari Persib Bandung.