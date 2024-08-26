3 Kejadian Apes yang Menimpa Karier Elkan Baggott, Nomor 1 Bawa-Bawa Shin Tae-yong

BERIKUT tiga kejadian apes yang menimpa karier Elkan Baggott. Salah satunya membawa-bawa nama Shin Tae-yong.

Sejumlah kejadian apes menimpa karier Elkan beberapa waktu terakhir ini. Hal ini pun membuat perjalanan kariernya sebagai pesepakbola di Inggris semakin kesulitan.

Parahnya lagi, bukan hanya di level klub. Nasib apes juga menimpa bek jangkung setinggi 196 cm itu di level tim nasional.

Lalu, apa saja tiga kejadian apes yang menimpa karier Elkan Baggott? Simak ulasan berikut ini.

3 Kejadian Apes yang Menimpa Karier Elkan Baggott

3. Kembali Dipinjamkan Ipswich Town





Elkan Baggott untuk kesekian kalinya harus terima dipinjamkan oleh klub asalnya, Ipswich Town. Kali ini, ia dipinjamkan ke klub kasta ketiga Liga Inggris, Blackpool FC.

Pesepakbola kelahiran Bangkok itu merupakan pemain asli akademi Ipswich Town. Namun sejak naik ke level senior, ia tak pernah diandalkan oleh timnya tersebut, bahkan sejak tim berjuluk The Tractor Boys itu masih bermain di League One atau kasta ketiga Liga Inggris.

Tercatat, Baggott pernah bermain untuk tim-tim di level kasta ketiga seperti King's Lynn, Gillingham FC, Cheltenham FC, Bristol Rovers, hingga yang kini dipinjamkan ke Blackpool FC. Nasibnya sangat sial.

2. Terdampar di Zona Degradasi





Bermain di kasta ketiga bersama Blackpool FC, Elkan Baggott tidak mengawali musim dengan baik. Dalam tiga laga pertama di musim 2024-2025 ini, ia dan timnya belum sekalipun meraih kemenangan.

Di laga pembuka melawan Crawley Town, Blackpool harus kalah tipis dengan skor 1-2. Berlanjut menghadapi Stockport, Baggott yang bermain penuh 90 menit justru terbantai dengan skor 0-3. Dan pada laga ketiga menghadapi Cambridge United, mereka harus puas meraih hasil imbang dengan skor 4-4.

Dengan hasil dua kekalahan dan satu hasil imbang, Blackpool FC kini terdampar di zona degradasi. Mereka duduk di posisi ke 22 dari 24 tim yang berlaga. Hasil yang sangat kurang baik tentunya bagi Elkan Cs.