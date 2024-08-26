Nova Arianto Indikasikan Rotasi Pemain di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 Jilid II

GIANYAR - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, memastikan bakal melakukan rotasi pemain dalam laga kedua timnya melawan Timnas India U-17. Pertemuan kedua dalam laga uji coba yang akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa 27 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB.

Dalam pertemuan pertama, Skuad Garuda Asia menang 3-1 atas tim lawan. Laga itu juga dimainkan di sana, Minggu 25 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB, di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Nova mengatakan setiap pemain akan diberikan kesempatan bermain dalam laga uji coba. Sebab, ia ingin melihat perkembangan setiap pemain karena sedang pemusatan latihan (TC)

"Semoga di pertandingan kedua, pemain-pemain yang tidak mendapat jatah pemain di pertandingan pertama akan dicoba," kata Nova di Bali, dikutip Senin (26/8/2024).

"Sekarang kami punya sekitar 32 pemain dan hanya tiga pemain yang cedera. Saya akan memberikan kesempatan kepada pemain yang tidak tampil untuk merasakan uji coba internasional," tambahnya.

Menurut mantan pemain Timnas Indonesia itu, Garuda Asia berhasil menang atas India, tetapi para pemain masih gugup dalam bermain. Ia menilai kondisi itu cukup wajar dan seiring berjalannya waktu dapat teratasi.