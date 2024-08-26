Jay Idzes Diduga Cedera, Shin Tae-yong Panggil Elkan Baggott untuk Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia?

Jay Idzes mendapatkan cedera dan berpotensi absen membela Timnas Indonesia kontra Arab Saudi dan Australia. (Foto: Instagram/@jayidzes)

JAY Idzes diduga cedera dan ditarik keluar di menit 68 laga pekan kedua Liga Italia 2024-2025 yang mempertemukan Fiorentina vs Venezia FC di Stadion Artemio Franchi, Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB. Jika amit-amit Jay Idzes absen membela Timnas Indonesia bulan depan, apakah pelatih Shin Tae-yong berani memanggil Elkan Baggott?

Shin Tae-yong sedang harap-harap cemas menyambut dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi (Jumat, 6 September 2024 pukul 01.00 WIB) dan Australia (Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 WIB).

(Jordi Amat absen saat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Selain karena dua lawannya sudah level dunia, Shin Tae-yong juga tak dapat mengandalkan seluruh pemain terbaiknya. Wakil kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat, dipastikan absen melawan Arab Saudi dan Australia karena cedera.

Sementara Justin Hubner dan Maarten Paes, dipastikan absen melawan Arab Saudi karena alasan berbeda. Justin Hubner harus menjalani sanksi akumulasi kartu, sedangkan Maarten Paes belum bisa daftarkan.

Beruntung di laga melawan Arab Saudi dan Australia, Justin Hubner dan Maarten Paes sudah tersedia. Di saat Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen melawan Arab Saudi, kabar buruk tambahan menimpa Shin Tae-yong.

Jay Idzes diduga mengalami cedera usai berbenturan dengan penyerang Fiorentina, Moise Kean, semalam. Akibatnya, Jay Idzes hanya bermain 68 menit di laga debutnya di Liga Italia 2024-2025 tersebut.