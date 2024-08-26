Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar vs Dewa United: Ananda Raehan Akui Banten Warriors Lawan yang Kuat

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |03:43 WIB
PSM Makassar vs Dewa United: Ananda Raehan Akui Banten Warriors Lawan yang Kuat
Pemain PSM Makassar, Ananda Raehan. (Foto: Instagram/anandaraehan88)
A
A
A

BALIKPAPAN – Penggawa PSM Makassar, Ananda Raehan memprediksi timnya bakal kesulitan mencuri tiga poin dari Dewa United dalam laga pekan ketiga Liga 1 2024-2025 mendatang. Pasalnya gelandang muda PSM itu merasa Banten Warriors –julukan Dewa United– merupakan tim yang tangguh karena diisi banyak pemain berkualitas.

Ya, PSM Makassar akan berjumpa dengan Dewa United di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin (26/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut menarik untuk disimak karena kedua tim sama-sama belum menelan kekalahan. Juku Eja -julukan PSM Makassar- berhasil menyapu bersih kemenangan di dua pekan pertama Liga 1 2024-2025.

Sementara, Dewa United sukses meraup dua poin setelah menahan imbang Arema FC (0-0), dan Persib Bandung (2-2). Oleh karena itu, Raehan meminta Juku Eja untuk tidak meremehkan kekuatan Dewa United.

Ananda Raehan

“Karena Dewa United tim yang bagus. Banyak pemain berkualitas dan sudah berpengalaman di Liga 1. Kami harus betul-betul kerja keras di lapangan kalau mau hasil bagus juga,” kata Raehan dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (26/8/2024).

Lebih lanjut, Raehan mengatakan siap untuk diturunkan lagi sejak awal pertandingan. Pada dua laga sebelumnya, gelandang berusia 20 tahun ini sudah dipercaya bermain sejak awal.

Halaman:
1 2
      
