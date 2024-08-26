Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kalahkan Madura United 1-0, Persita Tangerang Diminta Tak Boleh Berpuas Diri

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |06:00 WIB
Kalahkan Madura United 1-0, Persita Tangerang Diminta Tak Boleh Berpuas Diri
Pelatih Persita Tangerang, Fabio Lefundes. (Foto: Instagram/persita.official)
BANGKALAN - Kemenangan manis sukses diraih Persita Tangerang atas Madura United di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Menanggapi kemenangan itu, pelatih Persita, Fabio Lefundes berharap timnya tak berpuas diri dan fokus untuk terus meningatkan kualitas mereka,

Persita Tangerang menang tipis 1-0 saat bertandang ke markas Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Sabtu (24/8/2024). Adapun gol kemenangan itu dicetak oleh Marios Ogkmpoe pada menit ke-77.

Usai laga, Lefundes tak bisa menutupi rasa senangnya atas hasil kemenangan yang diraih klub berjuluk Pendekar Cisadane tersebut. Apalagi, kemenangan Persita Tangerang itu diraih pada laga tandang.

“Saya selalu merasa senang jika tim bisa meraih kemenangan, apalagi laga tandang. Saya senang kali karena satu laga kita tandang ke Gelora (Bangkalan),” ungkap Lefundes, dilansir dari situs resmi Persita, Senin (26/8/2024).

Madura United vs Persita Tangerang

Meski begitu, Lefundes masih belum begitu puas dengan permainan anak asuhnya. Pelatih asal Brasil ini merasa bahwa masih ada kelemahan Persita Tangerang yang perlu dibenahi. Walaupun, dia mengakui kalau anak asuhnya perlahan mulai berkembang ke arah yang positif.

Halaman:
1 2
      
