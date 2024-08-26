Skuad Persebaya Surabaya Diliburkan, Paul Munster Minta Anak Buahnya Tetap Jaga Kondisi

SURABAYA - Skuad Persebaya Surabaya diliburkan seiring adanya jeda kompetisi Liga 1 2024-2025 karena FIFA Matchday. Pelatih Persebaya, Paul Munster sendiri senang karena anak buahnya jadi ada waktu istirahat, namun ia meminta kepada para pemain Bajul Ijo untuk tetap jaga kondisi.

Persebaya meraih hasil manis sebelum jeda kompetisi Liga 1 2024/2025. Tim berjuluk Bajul Ijo itu meraih kemenangan 2-1 atas Barito Putera di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (23/8) lalu.

Pelatih dan manajemen memberikan hadiah tambahan kepada pemain Persebaya berupa jatah libur latihan selama lima hari. Libur itu terhitung mulai berjalan hari ini, Minggu (25/8) sampai Kamis (29/8). Dijadwalkan, seluruh pemain akan kembali latihan pada Jumat sore (30/8).

Jatah libur ini diberikan kepada pemain karena tak luput dengan adanya agenda FIFA Matchday yang membuat kompetisi berhenti sementara. Persebaya sendiri dijadwalkan akan kembali beraksi dengan melawan Persita Tangerang pada 14 September 2024 mendatang.

”Libur ini Ini penting karena mereka akan beristirahat secara fisik dan mental. Saat mereka kembali latihan pekan depan, mereka akan datang dalam kondisi lebih fresh,” kata Munster, mengutip dari situs resmi Persebaya, Senin (26/8/2024).

Meski memberikan libur panjang, Munster menegaskan para pemainnya harus jaga diri dengan baik. Masing-masing pemain sudah diberi program latihan mandiri. Saat kembali nanti, para pemain akan menjalani serangkaian tes untuk memastikan kondisi fisiknya terjaga.