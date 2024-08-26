Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Skuad Persebaya Surabaya Diliburkan, Paul Munster Minta Anak Buahnya Tetap Jaga Kondisi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |02:01 WIB
Skuad Persebaya Surabaya Diliburkan, Paul Munster Minta Anak Buahnya Tetap Jaga Kondisi
Skuad Persebaya Surabaya diliburkan seiring adanya jeda Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA - Skuad Persebaya Surabaya diliburkan seiring adanya jeda kompetisi Liga 1 2024-2025 karena FIFA Matchday. Pelatih Persebaya, Paul Munster sendiri senang karena anak buahnya jadi ada waktu istirahat, namun ia meminta kepada para pemain Bajul Ijo untuk tetap jaga kondisi.

Persebaya meraih hasil manis sebelum jeda kompetisi Liga 1 2024/2025. Tim berjuluk Bajul Ijo itu meraih kemenangan 2-1 atas Barito Putera di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (23/8) lalu.

Pelatih dan manajemen memberikan hadiah tambahan kepada pemain Persebaya berupa jatah libur latihan selama lima hari. Libur itu terhitung mulai berjalan hari ini, Minggu (25/8) sampai Kamis (29/8). Dijadwalkan, seluruh pemain akan kembali latihan pada Jumat sore (30/8).

Jatah libur ini diberikan kepada pemain karena tak luput dengan adanya agenda FIFA Matchday yang membuat kompetisi berhenti sementara. Persebaya sendiri dijadwalkan akan kembali beraksi dengan melawan Persita Tangerang pada 14 September 2024 mendatang.

Paul Munster

”Libur ini Ini penting karena mereka akan beristirahat secara fisik dan mental. Saat mereka kembali latihan pekan depan, mereka akan datang dalam kondisi lebih fresh,” kata Munster, mengutip dari situs resmi Persebaya, Senin (26/8/2024).

Meski memberikan libur panjang, Munster menegaskan para pemainnya harus jaga diri dengan baik. Masing-masing pemain sudah diberi program latihan mandiri. Saat kembali nanti, para pemain akan menjalani serangkaian tes untuk memastikan kondisi fisiknya terjaga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651189/kemenpora-siap-salurkan-bantuan-ke-korban-bencana-banjir-sumatera-gvt.webp
Kemenpora Siap Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Banjir SumateraÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Ditanya soal Target di SEA Games 2025, Sabar/Reza Beri Jawaban Mengejutkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement