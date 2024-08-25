Cetak Gol Kemenangan di Laga Persebaya Surabaya vs Barito Putera, Mohammed Rashid Senang Bukan Main

SURABAYA - Pemain Persebaya Surabaya, Mohammed Rashid senang bukan main jadi pencetak gol kemenangan timnya saat melawan Barito Putera di laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Jumat 23 Agustus 2024. Luar biasanya lagi, Rashid mencetak golnya itu lewat tendangan jarak jauh.

Tendangan jarak jauh dari kotak penalti berhasil menembus gawang Laskar Antasari, julukan Barito Putera yang dijaga Satria Tama. Gol itu sekaligus mengunci kemenangan setelah dalam 93 menit sebelumnya, Persebaya kesulitan menembus pertahanan setelah bermain 1-1.

Mohammed Rashid, mengaku bersyukur dirinya berhasil mengubah skor hasil akhir pertandingan. Diakuinya selama laga berjalan, permainan Barito Putera bermain solid kendati harus kehilangan satu pemain akibat kartu merah sejak menit 25. Makanya begitu tendangannya tak bisa dijangkau Satria Tama, pemain berpaspor Palestina itu langsung meluapkan kegembiraannya.

"Sejujurnya, saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaan saya. Sangat senang, ini pertama kalinya saya mencetak gol di menit-menit terakhir seperti ini," kata Rashid, seusai pertandingan, dikutip Minggu (25/8/2024).

Pada pertandingan tersebut, Rashid sebenarnya melancarkan tendangan jarak jauh tiga kali. Namun di percobaan dua kali sebelumnya berhasil digagalkan Satria Tama. Tapi di percobaan ketiganya, bola meluncur deras ke pojok kanan gawang.

"Saya menunggu tembakan berikutnya, setelah dua kali saya menembak tidak beruntung. Kiper berhasil menyelamatkan semuanya. Dan yang ketiga adalah berkat dari Allah. Semuanya adalah berkat dari Allah," ungkap pesepakbola berusia 29 tahun ini.