Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cetak Gol Kemenangan di Laga Persebaya Surabaya vs Barito Putera, Mohammed Rashid Senang Bukan Main

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |06:29 WIB
Cetak Gol Kemenangan di Laga Persebaya Surabaya vs Barito Putera, Mohammed Rashid Senang Bukan Main
Pemain Persebaya Surabaya, Mohammed Rashid. (Foto: Media Persebaya)
A
A
A

SURABAYA - Pemain Persebaya Surabaya, Mohammed Rashid senang bukan main jadi pencetak gol kemenangan timnya saat melawan Barito Putera di laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Jumat 23 Agustus 2024. Luar biasanya lagi, Rashid mencetak golnya itu lewat tendangan jarak jauh.

Tendangan jarak jauh dari kotak penalti berhasil menembus gawang Laskar Antasari, julukan Barito Putera yang dijaga Satria Tama. Gol itu sekaligus mengunci kemenangan setelah dalam 93 menit sebelumnya, Persebaya kesulitan menembus pertahanan setelah bermain 1-1.

Mohammed Rashid, mengaku bersyukur dirinya berhasil mengubah skor hasil akhir pertandingan. Diakuinya selama laga berjalan, permainan Barito Putera bermain solid kendati harus kehilangan satu pemain akibat kartu merah sejak menit 25. Makanya begitu tendangannya tak bisa dijangkau Satria Tama, pemain berpaspor Palestina itu langsung meluapkan kegembiraannya.

"Sejujurnya, saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaan saya. Sangat senang, ini pertama kalinya saya mencetak gol di menit-menit terakhir seperti ini," kata Rashid, seusai pertandingan, dikutip Minggu (25/8/2024).

Persebaya Surabaya vs Barito Putera (Media Persebaya)

Pada pertandingan tersebut, Rashid sebenarnya melancarkan tendangan jarak jauh tiga kali. Namun di percobaan dua kali sebelumnya berhasil digagalkan Satria Tama. Tapi di percobaan ketiganya, bola meluncur deras ke pojok kanan gawang.

"Saya menunggu tembakan berikutnya, setelah dua kali saya menembak tidak beruntung. Kiper berhasil menyelamatkan semuanya. Dan yang ketiga adalah berkat dari Allah. Semuanya adalah berkat dari Allah," ungkap pesepakbola berusia 29 tahun ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650827/indosino-siboro-charity-golf-tournament-2025-ratusan-pegolf-galang-dana-untuk-kesejahteraan-masyarakat-rcy.webp
IndoSino Siboro Charity Golf Tournament 2025: Ratusan Pegolf Galang Dana untuk Kesejahteraan Masyarakat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/10/striker_persija_jakarta_maxwell_souza_mencetak_g.jpg
Perburuan Sepatu Emas Memanas! Emaxwell Susul Dalberto di Puncak Daftar Top Skor Super League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement