GIANYAR – Hasil laga uji coba antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 sudah diketahui. Skor laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (25/8/2024) malam WIB, itu 1-0 hingga menit ke-14.
Gol dicetak oleh Evandra Florasta dari titik penalti. Garuda Asia pun unggul memasuki pertengahan babak pertama.
Jalannya Pertandingan
Timnas Indonesia U-17 langsung menggebrak sejak menit-menit awal. Namun, peluang belum dipetik kedua kesebelasan hingga menit ke-10.
Indonesia mendapat hadiah penalti di menit ke-13 ketika Mierza dijatuhkan di kotak terlarang. Bek lawan terpaksa melakukan pelanggaran lantaran kiper Suraj Singh meninggalkan gawang kosong.
Eksekusi Evandra sukses membobol gawang India! Indonesia memimpin 1-0.