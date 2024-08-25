Hasil Laga Uji Coba: Timnas Indonesia U-17 Unggul 1-0 atas India U-17 Berkat Penalti

Timnas Indonesia U-17 unggul 1-0 atas Timnas India U-17 via penalti (Foto: PSSI)

GIANYAR – Hasil laga uji coba antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 sudah diketahui. Skor laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (25/8/2024) malam WIB, itu 1-0 hingga menit ke-14.

Gol dicetak oleh Evandra Florasta dari titik penalti. Garuda Asia pun unggul memasuki pertengahan babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Timnas Indonesia U-17 langsung menggebrak sejak menit-menit awal. Namun, peluang belum dipetik kedua kesebelasan hingga menit ke-10.

Indonesia mendapat hadiah penalti di menit ke-13 ketika Mierza dijatuhkan di kotak terlarang. Bek lawan terpaksa melakukan pelanggaran lantaran kiper Suraj Singh meninggalkan gawang kosong.

Eksekusi Evandra sukses membobol gawang India! Indonesia memimpin 1-0.