HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs India U-17 Malam Ini, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |17:43 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs India U-17 Malam Ini, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-17 siap menghadapi Timnas India U-17 di laga uji coba. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs India U-17 malam ini akan diulas Okezone. Pertandingan penuh gengsi ini akan dilangsungkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, pada Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Laga ini digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia U-17 dan Timnas India U-17 mengarungi Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 pada 19-27 Oktober 2024.

Timnas Indonesia U-17 sedang menggelar TC di Bali. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-17 sedang menggelar TC di Bali. (Foto: PSSI)

Timnas India U-17 tergabung di Grup D bersama Brunei Darussalam, Turkmenistan dan tuan rumah Thailand. Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 berada di Grup G bersama Kepulauan Marina Utara, Australia dan tuan rumah Kuwait.

Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U-17 2025. Sementara itu, tim yang finis runner-up harus menggantungkan nasib dengan runner-up dari grup lain.

Sebab, dari 10 runner-up, hanya lima di antaranya yang lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025. Karena itu, pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto akan memanfaatkan betul laga melawan India.

Disinyalir, dua laga melawan India U-17 akan dijadikan momentum Nova Arianto menjajal komposisi pemain dan formasi yang pas. Untung bagi Nova Arianto, seluruh pemainnya dalam kondisi siap tempur, kecuali Josh Holong yang sedikit mengalami cedera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
