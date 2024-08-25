Hasil DC United vs FC Dallas di MLS 2024: Drama 7 Gol, Maarten Paes FC Menang Tipis 4-3!

HASIL DC United vs FC Dallas di MLS 2024 akan diulas dalam artikel ini. FC Dallas yang diperkuat Maarten Paes cs sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 4-3.

Duel DC United vs FC Dallas dalam lanjutan Liga Amerika Serikat (MLS) 2024 digelar di Audi Field, Washington D.C, Amerika Serikat pada Minggu (25/8/2024) pagi WIB. Gawang pemain Timnas Indonesia, Maarten Paes, kebobolan tiga gol dalam laga ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

DC United yang tampil di depan pendukungnya sendiri langsung tampil beringas pada awal babak pertama. Mereka langsung mencetak gol lewat sundullan Christian Benteke (2’).

FC Dallas yang tertinggal satu gol langsung merespons dengan serangan masif ke pertahanan tim tuan rumah. Hasilnya manis, Toros Hoops Burns -julukan FC Dallas- sukses menyamakan kedudukan lewat tandukkan Nkosi Tafari (9’).

Setelah dua gol cepat di awal 10 menit babak pertama, kedua tim menampilkan permainan jual beli serangan. Namun, FC Dallas yang bermain efektif akhirnya berhasil mencuri keunggulan lewat gol Sebastian Lletget (21’).

Toros Hoops Burns yang nyaman menguasai pertandingan berhasil menambah keunggulan. Adalah Paul Arriola (40’) yang berhasil mencetak gol. Pada menit-menit akhir pertandingan, permainan terbuka dari kedua tim semakin sengit.

Maarten Paes pun kembali kebobolan via sepakan David Schnegg (42’). Dua menit berselang, FC Dallas membalas kesalahannya lewat sontekkan Tsiki Ntsabeleng (44’) sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2.