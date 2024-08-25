Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 Malam Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |07:22 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 Malam Ini
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan dilakoni Zahaby Gholy cs itu akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Meski bertajuk laga uji coba, Timnas Indonesia U-17 tentunya siap tampil optimal dalam laga ini. Sebab, laga uji coba melawan India U-17 yang digelar dua kali di Bali ini akan jadi persiapan jelang mentas di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17

Tetapi, jelang laga itu, pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, memberi kabar kurang baik. Dia mengungkapkan tiga anak asuhnya sedang tidak dalam kondisi prima.

Ketiga pemain itu adalah Josh Holong, Aidan Bonvanie, dan Tristan Raisa. Tetapi, Nova tidak mengungkapkan secara detail kondisi dari ketiga anak asuhnya itu.

Kemungkinan, Josh Holong, Aidan Bonvanie, dan Tristan Raisa akan ditepikan terlebih dahulu di laga pertama kontra India. Tetapi, pemain lainnya, seperti Mathew Baker, dipastikan asisten Shin Tae-yong itu dalam kondisi yang prima dan siap tampil membela Timnas Indonesia.

"Ada tiga pemain tidak dalam kondisi bugar. Mereka adalah Josh, Aidan, dan Tristan," tutur Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat 23 Agustus 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186943/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_pssi-YIZe_large.jpg
Daftar 16 Negara Lolos Piala Asia U-17 2026: Timnas Indonesia U-17 Ditemani Myanmar hingga Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184936/pssi_langsung_bergerak_cepat_mencari_pengganti_nova_arianto_yang_akan_promosi_ke_timnas_indonesia_u_20-fsIi_large.jpg
Nova Arianto Promosi, PSSI Gerak Cepat Cari Pengganti untuk Pelatih Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650971/daftar-skuad-timnas-sepak-bola-putri-indonesia-untuk-sea-games-2025-lbx.webp
Daftar Skuad Timnas Sepak Bola Putri Indonesia untuk SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/10/Taufik_Hidayat.jpg
Taufik Hidayat Ungkap Alasan Jonatan Christie Dicoret dari Skuad SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement