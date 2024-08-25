Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 Malam Ini

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 malam ini dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan dilakoni Zahaby Gholy cs itu akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Meski bertajuk laga uji coba, Timnas Indonesia U-17 tentunya siap tampil optimal dalam laga ini. Sebab, laga uji coba melawan India U-17 yang digelar dua kali di Bali ini akan jadi persiapan jelang mentas di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Tetapi, jelang laga itu, pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, memberi kabar kurang baik. Dia mengungkapkan tiga anak asuhnya sedang tidak dalam kondisi prima.

Ketiga pemain itu adalah Josh Holong, Aidan Bonvanie, dan Tristan Raisa. Tetapi, Nova tidak mengungkapkan secara detail kondisi dari ketiga anak asuhnya itu.

Kemungkinan, Josh Holong, Aidan Bonvanie, dan Tristan Raisa akan ditepikan terlebih dahulu di laga pertama kontra India. Tetapi, pemain lainnya, seperti Mathew Baker, dipastikan asisten Shin Tae-yong itu dalam kondisi yang prima dan siap tampil membela Timnas Indonesia.

"Ada tiga pemain tidak dalam kondisi bugar. Mereka adalah Josh, Aidan, dan Tristan," tutur Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat 23 Agustus 2024.