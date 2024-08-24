Erick Thohir Ungkap Butuh Dana Rp800 Miliar untuk Keperluan Timnas Indonesia

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menyebutkan pihaknya butuh dana Rp800 miliar untuk berbagai keperluan Timnas Indonesia. Hal itu membuat federasi cukup terbuka untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

Erick menjelaskan saat ini sedang berupa membuat Skuad Garuda dapat bersaing dalam sepak bola dunia. Ia pastikan untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut membutuhkan modal yang besar.

Sebatas informasi, Timnas Indonesia akan tampil dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong itu tergabung di Grup C bersama dengan TImnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Bahrain, Timnas Arab Saudi, dan Timnas China.

"Kami memerlukan dana. Saya pernah sampaikan kalau kami mau (Timnas Indonesia), cukup disegani dan persiapannya juga jangka panjang, butuh dana Rp 500-800 miliar per tahun," kata Erick di Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024.

Pria yang juga menjabat menteri BUMN menekankan nominal Rp800 miliar tersebut hanya untuk Timnas Indonesia, tidak termasuk liga. Persoalan itu akan berusaha diatasi pihaknya agar berbagai program tim berjalan maksimal.

"(Kebutuhan) Ini di luar liga dan lain-lain, ini masih berfokus ke timnas. Makanya, kami coba cari dana lah," kata Erick.