NAC Breda Kenang Gol dan Assist Thom Haye, Pertanda Balikan?

NAC Breda mengenang gol dan assist Thom Haye ke gawang FC Utrecht. Unggahan itu dikeluarkan jelang laga kedua kesebelasan di pekan ketiga Liga Belanda 2024-2025, Minggu 25 Agustus dini hari WIB.

Pertandingan itu akan digelar di Rat Verlegh Stadion, Breda, Belanda. Menariknya, NAC mengenang dua gol plus satu assist dari Haye menjelang laga tersebut.

Momen manis itu terjadi saat NAC Breda mengalahkan FC Utrecht (3-2) di putaran kedua Piala Liga Belanda 2021-2022. Thom sukses mencetak dua gol pada menit ke-55 lewat tendangan bebas, dan menit ke-70 via sepakan terukur.

Pemain Timnas Indonesia tersebut berhasil mencetak satu assist yang diselesaikan dengan manis oleh Vieiri Kotzebue. Momen itu menjadi kenangan manis bagi para penggemar NAC Breda.

Terlebih, itu merupakan terakhir kali NAC Breda dan FC Utrecht bertemu. Kini, kedua tim akan kenbali berhadapan di kasta teratas Liga Belanda.

"Kamu (Thom Haye) sangat disambut untuk melakukan itu lagi," kata seorang fans, dikutip dari kolom komentar unggahan di akun X NAC (@NACnl) tersebut, Sabtu (24/8/2024).