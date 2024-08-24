Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

NAC Breda Kenang Gol dan Assist Thom Haye, Pertanda Balikan?

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |15:30 WIB
NAC Breda Kenang Gol dan Assist Thom Haye, Pertanda Balikan?
NAC Breda mengenang gol dan assist Thom Haye (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

NAC Breda mengenang gol dan assist Thom Haye ke gawang FC Utrecht. Unggahan itu dikeluarkan jelang laga kedua kesebelasan di pekan ketiga Liga Belanda 2024-2025, Minggu 25 Agustus dini hari WIB.

Pertandingan itu akan digelar di Rat Verlegh Stadion, Breda, Belanda. Menariknya, NAC mengenang dua gol plus satu assist dari Haye menjelang laga tersebut.

Thom Haye

Momen manis itu terjadi saat NAC Breda mengalahkan FC Utrecht (3-2) di putaran kedua Piala Liga Belanda 2021-2022. Thom sukses mencetak dua gol pada menit ke-55 lewat tendangan bebas, dan menit ke-70 via sepakan terukur.

Pemain Timnas Indonesia tersebut berhasil mencetak satu assist yang diselesaikan dengan manis oleh Vieiri Kotzebue. Momen itu menjadi kenangan manis bagi para penggemar NAC Breda.

Terlebih, itu merupakan terakhir kali NAC Breda dan FC Utrecht bertemu. Kini, kedua tim akan kenbali berhadapan di kasta teratas Liga Belanda.

"Kamu (Thom Haye) sangat disambut untuk melakukan itu lagi," kata seorang fans, dikutip dari kolom komentar unggahan di akun X NAC (@NACnl) tersebut, Sabtu (24/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186923/simak_hasil_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026_yang_melibatkan_vietnam_dan_malaysia_serta_thailand-6ryb_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Lolos Usai Kalahkan Malaysia, Thailand Melaju Berkat Selisih Gol!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650827/indosino-siboro-charity-golf-tournament-2025-ratusan-pegolf-galang-dana-untuk-kesejahteraan-masyarakat-rcy.webp
IndoSino Siboro Charity Golf Tournament 2025: Ratusan Pegolf Galang Dana untuk Kesejahteraan Masyarakat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/striker_inter_milan_lautaro_martinez.jpg
Lautaro Martinez Bongkar Perbedaan Mencolok Cristian Chivu dan Simone Inzaghi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement