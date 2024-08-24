Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Beda Nasib Justin Hubner dan Ivar Jenner

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |14:19 WIB
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Beda Nasib Justin Hubner dan Ivar Jenner
Ivar Jenner dan Justin Hubner menjalani nasib berbeda pada pekan ini (Foto: PSSI)
UPDATE pemain abroad Timnas Indonesia akan dibahas Okezone. Justin Hubner dan Ivar Jenner memiliki nasib yang berbeda di pertandingan semalam.

Hubner masuk dalam skuad utama yang diturunkan Wolverhampton Wanderers U-21 melawan Arsenal U-21 dalam lanjutan Premier League 2 2024-2025. Ia masuk dari bangku cadangan pada babak kedua.

Justin Hubner

Sayangnya, Wolves U-21 harus mengakui kekuatan Arsenal U-21 1-3 dalam pertandingan tersebut. Laga itu digelar di Sir Jack Hayward Training Ground, Wolverhampton, Inggris, Jumat 23 Agustus malam WIB.

Pertandingan ini menjadi bukti Justin masih dipercaya di Wolves U-21. Sebelumnya, pemain Timnas Indonesia itu sempat menjalani trial bersama klub Swedia IFK Norkopping.

Berbeda dengan Justin, Ivar bermain penuh dalam laga Jong Utrecht vs De Graafschap dalam lanjutan Liga 2 Belanda 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di De Vijverberg, Doetinchem, Belanda pada Sabtu (24/8/2024) dini hari WIB.

