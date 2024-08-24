Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025: Kepercayaan Diri Tinggi Macan Kemayoran

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |17:23 WIB
Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025: Kepercayaan Diri Tinggi Macan Kemayoran
Link live streaming Persija Jakarta vs Persis Solo bisa ditemukan di artikel ini (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

JAKARTA – Link live streaming Persija Jakarta vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga tersebut akan berlangsung di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Sabtu (24/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Bek Persija Jakarta, Muhammad Ferarri, optimistis bisa membawa timnya meraih kemenangan saat di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Ia yakin akan hal itu karena mereka bermain di kandang sendiri.

Persija Jakarta vs Barito Putera (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

Karena itu, Ferarri optimistis Persija bisa meraih poin penuh. Pasalnya, bermain di hadapan publik sendiri membuat kepercayaan diri pemain Macan Kemayoran semakin meningkat.

“Sebagai pemain, persiapan tim sangat bagus. Besok kita bermain kandang dan kami sangat percaya diri. Insyaallah kami bisa memberikan yang terbaik buat The Jakmania,” kata Ferarri dalam konferensi pers.

Sementara, pelatih Carlos Pena menyampaikan skuadnya dalam persiapan yang oke. Ia sadar Persis Solo lawan yang mudah. Tapi, pria asal Spanyol itu juga yakin bisa membawa timnya menang karena bermain di kandang sendiri.

“Persiapan sudah sangat baik, besok (Sabtu) adalah pertandingan berat buat kami melawan Persis Solo,” ujar Pena.

Halaman:
1 2
      
