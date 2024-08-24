Penyebab Bek Baru Persija Jakarta Pedro Dias Belum Pernah Dimainkan Carlos Pena di Liga 1 2024-2025

PENYEBAB bek baru Persija Jakarta, Pedro Dias, belum pernah dimainkan sang pelatih, Carlos Pena, di Liga 1 2024-2025 terungkap. Pena mengaku lebih memilih pemain lain sembari menunggu perkembangan kebugaran Dias.

Pedro Dias direkrut oleh Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- setelah sempat berstatus tanpa klub selama setengah musim. Dias sebelumnya bermain untuk Tanjong Pagar sebelum dilepas pada Januari 2024.

Pemain berpaspor Brasil itu didatangkan untuk memperkuat lini pertahanan Macan Kemayoran. Meski demikian, Dias belum juga mendapat kesempatan untuk melakoni debutnya di Liga 1 2024-2025.

Dias absen dari dua pertandingan awal Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. Pena mengakui bahwa Dias bukan merupakan pilihan utama. Pelatih asal Spanyol itu masih mempertimbangkan kondisi kebugarannya lantaran lama tak bermain.

“Karena saya memilih pemain lain untuk main di posisinya, juga karena (Ondrej) Kudela, (Muhammad) Ferarri, dan (Rizky) Ridho bermain bagus,” kata Dias di Jakarta, dikutip pada Sabtu (24/8/2024).