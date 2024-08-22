Tak Ingin Persija Jakarta Pindah Kandang, Carlos Pena: Kami Ingin Tetap di Jakarta

CARLOS Pena tidak ingin Persija Jakarta dipindah-pindah kandangnya di Liga 1 2024-2025. Sang pelatih menegaskan timnya ingin terus bermain di Jakarta musim ini.

Saat ini, Persija Jakarta sendiri berkandang di Jakarta International Stadium (JIS). Berbeda dengan musim-musim sebelumnya, Macan Kemayoran hampir dipastikan akan terus bermain di JIS jika berstatus sebagai tim tuan rumah.

Pena pun menegaskan Macan Kemayoran tidak ingin berpindah-pindah kandang lagi seperti sebelumnya. Sebab, pelatih asal Spanyol itu mengatakan, perubahan kandang akan sangat berpengaruh pada kondisi timnya.

“Saya ingin Persija terus main di Jakarta setiap kali laga kandang, tentu saja. Saya tidak mau kami ada perubahan kandang lagi, setiap bulan main di stadion yang berbeda-beda,” kata Pena, dikutip pada Kamis (22/8/2024).

“Fans, pelatih, dan pemain tentu ingin terus merasakan suasana kandang yang sama, dan saya ingin kami terus main di kandang yang sama,” tambahnya.

Walau demikian, Pena mengakui kenyamanan di JIS harus terus ditingkatkan. Pelatih berusia 41 tahun itu mengatakan, stadion yang terletak di Jakarta itu masih memiliki sejumlah kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya sirkulasi udara di dalam stadion.