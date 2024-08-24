Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025: Iblis Merah Tertinggal 0-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |19:21 WIB
Hasil Babak Pertama Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025: Iblis Merah Tertinggal 0-1
Brighton and Hove Albion unggul 1-0 atas Manchester United di Liga Inggris 2024-2025 (Foto: x/@OfficialBHAFC)
A
A
A

FALMER – Hasil babak pertama Brighton vs Manchester United di Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion American Express, Falmer, Inggris, Sabtu (24/8/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 bagi The Seagulls.

Gol tunggal di babak pertama dicetak oleh Danny Welbeck (31’) untuk Brighton. Sementara, gol Man United lewat Marcus Rashford dianulir wasit.

Brighton vs Manchester United (Foto: Premier League)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel ketat terjadi sejak wasit Craig Pawson memulai laga. Tak heran bila peluang pertama baru didapat menit ke-10. Itu pun, tembakan jarak jauh mendatar Joao Pedro masih melenceng dari sasaran.

Selang dua menit, Man United membalas. Umpan silang Diogo Dalot disepak Amad Diallo tetapi bola masih meleset dari target.

Gol tercipta untuk Brighton! Operan mendatar Kaoru Mitoma ke mulut gawang mampu diselesaikan Welbeck (31’). Man United sempat membalas cepat di menit ke-33 tetapi dianulir karena Marcus Rashford offside.

Peluang didapat lagi oleh Man United tetapi sepakan Mason Mount mengarah tepat ke Jason Steele di menit ke-37. Tak ada peluang di sisa waktu dan skor 1-0 untuk keunggulan Brighton bertahan.

Halaman:
1 2
      
