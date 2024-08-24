Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Marselino Ferdinan Resmi Absen di Laga Blackburn Rovers vs Oxford United Malam Ini?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |13:21 WIB
Marselino Ferdinan Resmi Absen di Laga Blackburn Rovers vs Oxford United Malam Ini?
Marselino Ferdinan berpotensi absen di laga Blackburn Rovers vs Oxford United (Foto: Instagram/@oufcofficial)
MARSELINO Ferdinan Resmi absen di laga Blackburn Rovers vs Oxford United malam ini? Sang pemain ada kemungkinan tidak turun sama sekali pada pertandingan nanti.

Penggemar sepakbola heboh saat Marselino resmi bergabung dengan Oxford United pekan ini. Pemain berusia 19 tahun itu diharapkan dapat mendapat banyak kesempatan bermain di The Yellow.

Marselino Ferdinan resmi bergabung dengan Oxford United (Foto: Oxford United)

Sebab, Marselino minim jam terbang bersama klub sebelumnya KMSK Deinze. Harapan semakin membumbung tinggi ketika pemain kelahiran Jakarta itu tiba dalam kondisi fit.

Akan tetapi, ada kemungkinan debut Marselino bakal tertunda. Pihak klub mengatakan dalam situs resminya, duel pekan ketiga Divisi Championship 2024-2025 (Liga 2 Inggris 2024-2025) terlalu cepat buatnya.

"Pertandingan ini mungkin datang terlalu cepat bagi pemain baru Marselino Ferdinan dan Hidde ter Avest," tulis Oxford United melalui situs resmi klub, dikutip Sabtu (24/8/2024).

Pernyataan tersebut masuk akal mengingat Marselino baru datang pekan ini. Otomatis, eks pesepakbola Persebaya Surabaya itu belum sepenuhnya mengikuti sesi latihan resmi.

