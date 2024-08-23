Shin Tae-yong Konfirmasi Jordi Amat Tak Dibawa untuk Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong, mengonfirmasi Jordi Amat bakal absen saat Garuda melawan Arab Saudi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya pemain Johor Darul Takzim (JDT) itu tengah dibekap cedera.

Timnas Indonesia sedang menggodok persiapan menuju putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang di Grup C.

Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi. Pertandingan itu akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada 5 September 2024 mendatang.

Shin Tae-yong mengakui persiapan timnya sejauh ini sudah baik. Namun sayang, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan kehilangan Jordi Amat.

"Persiapan sangat baik ya, tetapi hanya Jordi (Amat) saja ada sedikit masalah," kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Shin Tae-yong menjelaskan, Jordi masih dalam tahap pemulihan cedera yang dialaminya ketika bermain di Liga Malaysia. Shin Tae-yong mengatakan sudah membicarakan hal ini dengan pemain Johor Darul Ta'zim tersebut.