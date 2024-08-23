Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Konfirmasi Jordi Amat Tak Dibawa untuk Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |17:09 WIB
Shin Tae-yong Konfirmasi Jordi Amat Tak Dibawa untuk Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong, mengonfirmasi Jordi Amat bakal absen saat Garuda melawan Arab Saudi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya pemain Johor Darul Takzim (JDT) itu tengah dibekap cedera.

Timnas Indonesia sedang menggodok persiapan menuju putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang di Grup C.

Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi. Pertandingan itu akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada 5 September 2024 mendatang.

Shin Tae-yong mengakui persiapan timnya sejauh ini sudah baik. Namun sayang, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan kehilangan Jordi Amat.

Jordi Amat

"Persiapan sangat baik ya, tetapi hanya Jordi (Amat) saja ada sedikit masalah," kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Shin Tae-yong menjelaskan, Jordi masih dalam tahap pemulihan cedera yang dialaminya ketika bermain di Liga Malaysia. Shin Tae-yong mengatakan sudah membicarakan hal ini dengan pemain Johor Darul Ta'zim tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/51/1650361/cycling-series-il-festino-2025-yogyakarta-memperkuat-sport-tourism-zpv.webp
Cycling Series Il Festino 2025 Yogyakarta Jadi Ajang Perkuat Sport Tourism
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/30/marc_marquez_francesco_bagnaia.jpg
Marc Marquez Beri Peringatan Keras! Ducati Diminta Tak Buang Bakat Emas Francesco Bagnaia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement