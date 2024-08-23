3 Pemain Naturalisasi yang Gacor di Klub dan Timnas Indonesia, Nomor 1 Main di Liga Italia!

ADA 3 pemain naturalisasi yang gacor di klub dan Timnas Indonesia yang menarik untuk diketahui. Sebab ketiga pemain itu membuktikan bahwa mereka tak hanya jago saat membela Timnas Indonesia saja, tetapi juga ketika bermain untuk klub mereka masing-masing.

Seperti yang diketahui, ada beberapa pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang cukup kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di klubnya saat ini.

Namun, tentu kasus itu tidak semuanya terjadi karena ada sejumlah bintang Garuda yang justru juga tak kalah bersinar saat bermain untuk klubnya, lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Naturalisasi yang Gacor di Klub dan Timnas Indonesia:

3. Calvin Verdonk





Sejauh ini Calvin Verdonk sejatinya baru sekali bermain untuk Timnas Indonesia, tepatnya saat Garuda menang 2-0 atas Filipina di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski hanya baru sekali main dan itupun selama 67 menit, Verdonk mampu memperlihatkan permainan apik sebagai winger kiri Timnas Indonesia.

Kehebatan Verdonk itu pun sudah terlihat di level klub. Pada Liga Belanda 2024-2025, Verdonk selalu bermain penuh NEC Nijmegen. Walau memang, sayangnya pada dua laga itu Verdonk cs menelan kekalahan.

Lalu pada musim sebelumnya, Verdonk 33 laga bersama NEC Nijmegen di Liga Belanda 2023-2025 dengan masing-masing dua gol dan assist. Data tersebut membuktikan Verdonk adalah fullback kiri utama klub yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda tersebut.