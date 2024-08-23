Media China Gemetar Maarten Paes Sudah Bisa Perkuat Timnas Indonesia: Semua Posisi Telah Diperkuat Secara Komprehensif!

MEDIA China, Sohu, gemetar mengetahui Maarten Paes sudah bisa perkuat Timnas Indonesia. Menurutnya, semua posisi di Timnas Indonesia kini sudah diperkuat secara komprehensif.

Maarten Paes diketahui sudah bisa bermain saat Timnas Indonesia saat ini, termasuk saat bertandang ke Bahrain dan China pada Oktober 2024. Mengetahui kabar ini, Sohu khawatir dengan kehadiran kiper FC Dallas itu.

Sohu mengakui, kehadiran Maarten Paes bisa menjadi ancaman terhadap prospek Team Dragons -julukan Timnas China- di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut media China itu, Timnas Indonesia kini kuat di semua lini.

“Tim sepakbola nasional Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi skala besar. Pemain ke-14 telah bergabung, dan semua posisi telah diperkuat secara komprehensif, sehingga prospek tim nasional China (pertandingan) tidak pasti,” tulis Sohu dalam laporannya, dikutip dari Sports Khan, Jumat (23/8/2024).

Sohu mengakui pertandingan melawan Timnas Indonesia adalah momen krusial bagi China. Pasalnya, kemenangan dalam laga tersebut adalah harga mati bagi Team Dragons untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026.

“Kami akan menghadapi Indonesia di kandang sendiri pada tanggal 15 Oktober, dan jika kami tidak menang saat ini, akan sulit untuk memperebutkan tempat keempat grup, sehingga sulit untuk melaju ke putaran final Piala Dunia,” tulis Sohu.