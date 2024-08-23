Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Argentina U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024

Timnas Indonesia U-20 siap tempur menghadapi Timnas Argentina U-20 di Korea Selatan. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Argentina U-20 di Seoul Earth on Us Cup 2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga dilangsungkan di Seoul Mokdong Stadium pada Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 13.30 WIB.

Setelah menjuarai Piala AFF U-19 2024, Timnas Indonesia U-20 langsung dihadapkan negara-negara kuat di Seoul Earth on Us Cup 2024 yang dilangsungkan di Korea Selatan. Timnas Argentina U-20 yang merupakan salah satu lawan Timnas Indonesia U-20 di ajang ini, berstatus enam kali juara Piala Dunia U-20.

(Timnas Indonesia U-19 saat juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)

Meski pemainnya sudah berbeda ketimbang edisi sebelumnya, setidaknya Timnas Argentina U-20 memiliki tradisi juara. Kondisi itu yang membuat Timnas Argentina U-20 selalu tampak kuat.

Saat ini, top skor sepanjang masa Timnas Argentina U-20 dipegang kapten tim senior, Lionel Messi, yang mencetak 14 gol dalam rentang 2004-2005. Lantas, bagaimana dengan persiapan Timnas Indonesia U-20?

Sejak Rabu 21 Agustus 2024, Arkhan Kaka dan kawan-kawan sudah tiba di Korea Selatan. Sebanyak 30 pemain dibawa pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri.

Sayangnya, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- datang tidak dengan skuad terbaiknya. Jens Raven dan Welber Jardim yang menjadi bintang saat Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024, tidak dilepas sang klub sehingga absen membela Timnas Indonesia U-20 di ajang ini.