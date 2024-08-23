Jadwal Siaran Langsung PSIS Semarang vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025

JADWAL siaran langsung PSIS Semarang vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Moch Soebroto, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (23/8/2024) pukul 15.30 WIB.

Jelang laga itu, pelatih PSBS Biak Numfor, Juan Esnaider, menegaskan timnya siap mencuri poin dari PSIS Semarang. Esnaider mengklaim sudah mempunyai formula ampuh untuk mengalahkan Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang.

“Semua pemain dalam kondisi bagus dan siap bertarung menghadapi PSIS Semarang,” kata Esnaider, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (23/8/2024).

"Saya sudah tahu cara PSIS bermain dan menyiapkan cara untuk meladeni permainan lawan,” sambungnya.

Senada dengan sang pelatih, pemain anyar PSBS Biak Numfor, Barnabas Sobor, percaya diri timnya bisa meraih kemenangan. Barnabas siap untuk profesional dan memberikan yang terbaik kendati bersua dengan mantan timnya.

“Jika dipercayakan tampil, saya akan berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk PSBS,” tutur Barnabas.