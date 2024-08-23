Meski Tengah Dipinjamkan ke Blackpool FC, Pelatih Ipswich Town Tetap Pantau Perkembangan Elkan Baggott

IPSWICH – Ipswich Town tetap memantau perkembangan Elkan Baggott yang kini tengah dipinjamkan ke Blackpool FC untuk musim 2024-2025. Terbukti pelatih Ipswich, Kieran McKenna, mengetahui adanya perubahan manajerial di tubuh Blackpool FC dan berharap hal itu tak menganggu upaya Baggott untuk bisa mendapatkan menit bermain di klub yang bermain di kasta ketiga Liga Inggris.

Ya, Elkan Baggott sedang menjalani masa peminjaman dari Ipswich Town ke Blackpool FC. Pemain berusia 21 tahun itu dipinjamkan oleh Ipswich Town untuk mencari jam terbang.

Elkan sendiri sudah melakoni dua pertandingan bersama The Tangerines -julukan Blackpool FC. Dalam dua laga itu, Elkan mendapatkan pujian karena tampil solid.

McKenna pun senang mendengar Elkan yang terus berkembang. McKenna mendoakan pemain Timnas Indonesia itu terus berprogres untuk menjadi lebih baik.

"Dan bagi Elkan, ini adalah kesempatan untuk keluar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman serta bermain lebih banyak. Dia menjalani pramusim yang sangat bagus bersama kami, tampil sangat baik di lapangan yang berbeda," kata McKenna dilansir dari TWTD, Jumat (23/8/2024).