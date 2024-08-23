Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Meski Tengah Dipinjamkan ke Blackpool FC, Pelatih Ipswich Town Tetap Pantau Perkembangan Elkan Baggott

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |14:58 WIB
Meski Tengah Dipinjamkan ke Blackpool FC, Pelatih Ipswich Town Tetap Pantau Perkembangan Elkan Baggott
Pemain Blackpool FC, Elkan Baggott. (Foto: Instagram/elkanbaggott)
A
A
A

IPSWICH Ipswich Town tetap memantau perkembangan Elkan Baggott yang kini tengah dipinjamkan ke Blackpool FC untuk musim 2024-2025. Terbukti pelatih Ipswich, Kieran McKenna, mengetahui adanya perubahan manajerial di tubuh Blackpool FC dan berharap hal itu tak menganggu upaya Baggott untuk bisa mendapatkan menit bermain di klub yang bermain di kasta ketiga Liga Inggris.

Ya, Elkan Baggott sedang menjalani masa peminjaman dari Ipswich Town ke Blackpool FC. Pemain berusia 21 tahun itu dipinjamkan oleh Ipswich Town untuk mencari jam terbang.

Elkan sendiri sudah melakoni dua pertandingan bersama The Tangerines -julukan Blackpool FC. Dalam dua laga itu, Elkan mendapatkan pujian karena tampil solid.

McKenna pun senang mendengar Elkan yang terus berkembang. McKenna mendoakan pemain Timnas Indonesia itu terus berprogres untuk menjadi lebih baik.

Elkan Baggott

"Dan bagi Elkan, ini adalah kesempatan untuk keluar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman serta bermain lebih banyak. Dia menjalani pramusim yang sangat bagus bersama kami, tampil sangat baik di lapangan yang berbeda," kata McKenna dilansir dari TWTD, Jumat (23/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/51/3186923/simak_hasil_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026_yang_melibatkan_vietnam_dan_malaysia_serta_thailand-6ryb_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Lolos Usai Kalahkan Malaysia, Thailand Melaju Berkat Selisih Gol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186668/calvin_verdonk-FdrG_large.jpg
Tampilkan Foto Calvin Verdonk, Klub Prancis Lille Turut Berduka atas Bencana di Sumatera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650179/jawa-barat-juara-umum-kejurnas-pb-pobsi-hary-tanoesoedibjo-selamat-para-pemenang-pqy.webp
Jawa Barat Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo: Selamat Para Pemenang!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/sandy_walsh.jpg
Sandy Walsh Bikin Assist Ajaib Bantu Buriram United Perkasa di Puncak Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement