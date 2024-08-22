Semarakkan HUT RI, Garuda International Cup 2024 Janjikan Persaingan Kompetitif 8 Negara!

BOGOR - Turnamen sepakbola bertaraf internasional "Garuda International Cup 2024" (GIC) resmi dimulai di ASIOP Training Ground (ATG) Sentul, Jawa Barat, pada Kamis (22/8/2024) pagi.

Total sebanyak 48 tim dari 8 negara yaitu Indonesia, China, Jepang, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, dan Singapura bakal bersaing di 3 kelompok usia yakni U-10, U-12, dan U-17.

Turnamen yang akan berlangsung hingga Minggu (25/8/2024) mendatang ini dipastikan bakal menjadi tontonan menarik karena diikuti tim-tim akademi elite di kawasan Asia di antaranya Guangzhou China, Zhejiang China, Shonan Bellmare Jepang, Tokyo Selection Jepang, ASIOP, hingga Johor Darul Ta’zim Malaysia.

Pembukaan GIC 2024 sendiri berlangsung meriah karena dihadiri ribuan orang dan disuguhkan atraksi drone yang membawa bendera dan trofi GIC, serta dance performance dan perkusi. Acara pembukaan GIC 2024 ini juga dihadiri tokoh bangsa yakni Board of Advisory GIC 2024 Hashim Djojohadikusumo.

Dalam sambutannya, Project Director GIC, Wahyu Budiarto mengatakan turnamen ini diharapkan bisa menjadi kebangaan Indonesia karena Garuda International Cup merupakan kejuaraan sepak bola usia muda terbesar level internasional yang digelar di Indonesia.

“Garuda International Cup sudah bergulir sebanyak empat kali dengan melakukan terobosan-terobosan dan peningkatan-peningkatan kualitas," ujar Wahyu.

“Kami berharap di momen HUT RI Ke-79 ini turnamen usia muda Garuda International Cup 2024 ini bisa semakin besar menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia. Tentunya karena kami mengangkat ikon kebanggaan bangsa Indonesia yaitu Garuda,” Wahyu menambahkan.

Meski begitu, Wahyu mengatakan turnamen ini tidak bisa diselenggarakan sebesar ini tanpa dukungan para sponsor. Untuk itu Wahyu ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran sponsor GIC 2024.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yaitu Transtama Logistics, Bank Mandiri, SOMPO Insurance, Tunas Muda Adhyaksa, Ethiopian Airlines, Belfoods, PT Rut Ester Berjaya Medan, Swissbel Hotel Court Bogor, City Trans Utama, Specs, Bluebird, Aqua, Naos, EMC, Glico, dan Sunpride, serta para pendukung lainnya karena dengan dukungan dari para sponsor ini turnamen bisa dapat terlaksana dengan baik,” kata Wahyu.

Sementara itu, Board of Advisory GIC 2024 Hashim Djojohadikusumo yang turut membuka GIC 2024 mengaku senang dan bangga dengan digelarnya turnamen Garuda International Cup 2024.

“Garuda International Cup sebagai turnamen sepakbola usia muda memberikan kesempatan besar bagi para pemain untuk mengembangkan keterampilannya, membentuk karakter di dalam dan luar lapangan, sekaligus berbagi momen dengan rekan-rekan dari negara lain,” kata Hashim.

“Sepakbola ada menang atau kalah, tapi anak-anak ini akan selalu belajar dan mendapatkan sesuatu yang baru dari turnamen pembinaan ini. Menang dengan baik, menang dengan sportif. Itu yang ingin kita didik dari turnamen ini. Saya yakin dengan berinvestasi pada turnamen usia muda seperti Garuda International Cup, kita dapat menciptakan pemain-pemain Timnas Indonesia masa depan dan di sisi lain akan terbuka peluang ekonomi yang sangat besar dan meningkatkan sport tourism,” Hashim menambahkan.

Hashim juga mengungkapkan bahwa turnamen sepakbola internasional seperti GIC ini sangat penting untuk menambah jam terbang para pemain muda Indonesia.