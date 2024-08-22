ASEAN Club Championship 2024-2025: Pieter Huistra Punya Resep Jitu agar Borneo FC Taklukkan Lion City Sailors

BALIKPAPAN - Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, menyatakan punya resep jitu untuk menundukkan Lion City Sailors FC di laga ASEAN Club Championship 2024-2025. Ia mengungkapkan sudah menganalisis kekuatan klub asal Singapura itu.

Laga Borneo FC vs Lion City Sailors FC itu tersaji dalam laga pertama Grup B ASEAN Club Championship (ACC) 2024-2025. Pertandingan akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Kamis (22/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Huistra mengatakan Pesut Etam dalam kondisi percaya diri tinggi menjelang pertandingan itu. Pelatih asal Belanda itu meyakini, filosofi permainan Borneo FC cocok untuk memenangkan pertandingan.

“Ekspektasi saya selalu tinggi. Kami selalu ingin memenangkan pertandingan selanjutnya,” kata Huistra, dalam konferensi pers, dikutip Kamis (22/8/2024).

“Jadi, filosofi yang sederhana, tetapi kami selalu melekat di situ dan sejauh ini berjalan cukup bagus,” imbuh eks Direktur Teknik PSSI itu.

Lebih jauh, Huistra mengaku sudah menganalisis kekuatan dari Lion City Sailors FC. Walau tidak menyeluruh, ia sudah mempunyai resep jitu untuk menundukkan tiga kali juara Singapura itu.