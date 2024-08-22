Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persis Solo Belum Pernah Menang di Liga 1 2024-2025, Persija Jakarta Tetap Waspada

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |22:22 WIB
JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, tidak peduli Persis Solo belum pernah menang di Liga 1 2024-2025. Ia meminta anak asuhnya tetap waspada.

Macan Kemayoran akan menjamu Persis Solo di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Sabtu 24 Agustus 2024. Selain bermain di kandang sendiri, Persija juga dalam tren positif dengan meraih satu kemenangan satu imbang.

Persija Jakarta

Ditambah lagi, Persis sedang dalam tren negatif. Tim arahan Milomir Seslija itu menelan dua kekalahan di dua pertandingan yang telah dimainkan.

Pena tetap tidak menganggap remeh Persis. Apalagi, Persija menelan kekalahan dari Laskar Sambernyawa di perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2024. Karena itu, ia mewaspadai kebangkitan lawannya.

“Persis adalah tim yang sangat kuat, mereka mengalahkan kita di semifinal Piala Presiden,” kata Pena, Kamis (22/8/2024).

“Memang mereka sudah dua kali kalah di liga sejauh ini, tetapi justru mereka bisa saja bangkit saat melawan kami. Jadi, kami harus menghormati mereka,” sambung pria asal Spanyol itu.

