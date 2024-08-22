Carlos Pena Bersyukur Persija Jakarta Main di Stadion JIS meski Panas

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengakui Jakarta International Stadium (Stadion JIS) memiliki atmosfer yang panas dan lembab. Namun begitu, ia tetap bersyukur karena bagaimana pun juga itu adalah markas Macan Kemayoran.

Persija akhirnya bisa memakai StadionJIS sebagai kandang mereka pada Liga 1 2024-2025. Ini menjadi pengalaman tersendiri bagi para pemain serta fans Macan Kemayoran.

Tak terkecuali bagi Pena. Juru taktik asal Spanyol itu tak menampik kalau bermain di Stadion JIS membuatnya merasa panas dan lembab. Saking lembab dan panas, dia sama sekali tidak merasakan adanya angin di stadion.

“Ya, saya merasakannya juga itu,” kata Pena kepada wartawan di Depok, Rabu 21 Agustus 2024.

“Ketika saya memasuki lapangan, saya sama sekali tidak merasakan angin. Cuaca panas dan lembab di atas lapangan,” terang pria asal Spanyol itu.