Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Carlos Pena Bersyukur Persija Jakarta Main di Stadion JIS meski Panas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |19:12 WIB
Carlos Pena Bersyukur Persija Jakarta Main di Stadion JIS meski Panas
Carlos Pena bersyukur Stadion JIS menjadi kandang dari Persija Jakarta (Foto: Okezone/Wikanto Arungbudoyo)
A
A
A

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengakui Jakarta International Stadium (Stadion JIS) memiliki atmosfer yang panas dan lembab. Namun begitu, ia tetap bersyukur karena bagaimana pun juga itu adalah markas Macan Kemayoran.

Persija akhirnya bisa memakai StadionJIS sebagai kandang mereka pada Liga 1 2024-2025. Ini menjadi pengalaman tersendiri bagi para pemain serta fans Macan Kemayoran.

Persija Jakarta

Tak terkecuali bagi Pena. Juru taktik asal Spanyol itu tak menampik kalau bermain di Stadion JIS membuatnya merasa panas dan lembab. Saking lembab dan panas, dia sama sekali tidak merasakan adanya angin di stadion.

“Ya, saya merasakannya juga itu,” kata Pena kepada wartawan di Depok, Rabu 21 Agustus 2024.

“Ketika saya memasuki lapangan, saya sama sekali tidak merasakan angin. Cuaca panas dan lembab di atas lapangan,” terang pria asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1649945/liverpool-gaet-eks-pelatih-kanada-persiapan-lepas-giovanni-van-bronckhorst-ke-timnas-indonesia-cvc.webp
Liverpool Gaet Eks Pelatih Kanada, Persiapan Lepas Giovanni Van Bronckhorst ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/ketua_umum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo_tengah.jpg
Jawa Barat Kuasai Kejurnas Biliar 2025, Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Target Besar PB POBSI untuk Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement