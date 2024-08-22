Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Barito Putera: Slavko Damjanovic Harap Bonek Mania Padati Stadion Gelora Bung Tomo

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |00:04 WIB
Persebaya Surabaya vs Barito Putera: Slavko Damjanovic Harap Bonek Mania Padati Stadion Gelora Bung Tomo
Para pemain Persebaya Surabaya kala berlaga. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Pemain Persebaya Surabaya, Slavko Damjanovic, berharap Bonek Mania -sebutan suporter Persebaya- bisa memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, saat melawan Barito Putera. Laga pekan ketiga Liga 1 2024-2025 itu akan digelar pada Jumat 23 Agustus 2024.

Slavko Damjanovic mengatakan Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- memerlukan dukungan suporter. Sebab, dukungan suporter ini akan membuat semangat timnya berlipat ganda.

Persebaya Surabaya

“Suporter adalah pemain ke-12 kami. Ayo penuhi stadion, kami lebih termotivasi jika stadion penuh, untuk meraih kemenangan dan berbahagia bersama mereka di GBT,” ucap Slavko Damjanovic, dilansir dari laman Persebaya, Kamis (22/8/2024).

Selain itu, pemain berposisi bek itu mengatakan cukup senang lini pertahanan Persebaya belum kebobolan dalam dua laga yang sudah dimainkan. Damjonovic pun akan terus menjaga kukuhnya lini pertahanan timnya.

Halaman:
1 2
      
