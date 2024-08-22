Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gabung Oxford United, Marselino Ferdinan Dapat Ucapan Selamat dari Legenda Timnas Australia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |01:11 WIB
Gabung Oxford United, Marselino Ferdinan Dapat Ucapan Selamat dari Legenda Timnas Australia
Marselino Ferdinan kala membela Oxford United. (Foto: Oxford United)
A
A
A

OXFORD – Legenda Timnas Australia, Tim Cahill, memberi ucapan selamat kepada Marselino Ferdinan. Pasalnya, Marselino Ferdinan baru saja resmi gabung klub asal Inggris, Oxford United.

Sebelumnya, Marselino diketahui berkarier di Liga Belgia bersama KMSK Deinze. Marselino berada di sana selama 1,5 musim, tetapi kurang dapat menit bermain.

Marselino Ferdinan

Tim Cahill pun cukup senang mengetahui Marselino sudah mendapat pelabuhan baru dalam karier sepakbola profesionalnya. Dia pun turun memberi pesan di kolom komentar Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang kolaborasi dengan Marselino Ferdinan.

"Selamat, kawanku," tulis Tim Cahill.

Sebagaimana diketahui, Oxford United merupakan klub Divisi Championship Inggris atau kasta kedua. Tentunya, Marselino akan mendapat tantangan baru dalam kariernya usai gabung Oxford United.

Marselino sendiri menyambut antusias perjalanan baru dalam kariernya itu. Dia mengatakan senang mendapat kesempatan untuk bermain di Liga 2 Inggris.

1 2
      
