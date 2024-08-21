Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Arema FC, Suporter Singo Edan Dilarang Datang ke Stadion si Jalak Harupat

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |16:06 WIB
Jelang Persib Bandung vs Arema FC, Suporter Singo Edan Dilarang Datang ke Stadion si Jalak Harupat
Aremania dilarang hadir ke Stadion si Jalak Harupat saat laga Persib Bandung vs Arema FC berlangsung. (Foto: Media Arema)
A
A
A

BANDUNG – Laga Persib Bandung vs Arema FC di pekan kedua Liga 1 2024-2025 yang digelar pada Minggu 25 Agustus 2024 dipastikan berlangsung tanpa adanya kehadiran suporter dari tim tamu. Itu berarti pendukung Singo Edan –julukan Arema FC– dilarang datang ke Stadion si Jalak Harupat, Bandung.

Demi menjaga kondusifitas dan keamanan pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung meminta agar suporter tim tamu, Aremania, dilarang hadir di stadion selama pertandingan berlangsung.

Langkah ini diambil setelah manajemen Persib Bandung mengajukan permohonan sosialisasi dan penegasan larangan tandang untuk suporter Arema FC setelah adanya pertemuan koordinasi (Rakor) yang melibatkan Polresta Bandung, Polresta Malang, manajemen Arema FC, dan presidium Aremania.

“Rakor yang kami adakan dengan semua pihak terkait menghasilkan kesepakatan bahwa Aremania tidak akan melakukan tour away ke Bandung. Tujuan dari larangan ini adalah untuk menjaga keamanan dan memastikan pertandingan berjalan dengan aman dan kondusif," ujar Pelaksana Harian Polresta Bandung, AKBP Maruly Pardede, Rabu (21/8/2024).

Aremania

Maruly menekankan bahwa kebijakan ini juga sesuai dengan aturan PSSI yang melarang suporter tim tamu untuk bepergian ke lokasi pertandingan.

“Semua pihak telah menyepakati larangan ini. Kami berharap Aremania dapat menahan diri dan menyaksikan pertandingan dari rumah untuk kebaikan bersama,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/29/11/1649549/laga-persija-vs-psim-pecahkan-rekor-penonton-terbanyak-super-league-20252026-csm.jpg
Laga Persija vs PSIM Pecahkan Rekor Penonton Terbanyak Super League 2025-2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/jakmania_suporter_persija.jpg
Laga Persija vs PSIM Pecahkan Rekor Penonton Super League 2025-2026, SUGBK Bergemuruh!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement