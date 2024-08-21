Jelang Persib Bandung vs Arema FC, Suporter Singo Edan Dilarang Datang ke Stadion si Jalak Harupat

BANDUNG – Laga Persib Bandung vs Arema FC di pekan kedua Liga 1 2024-2025 yang digelar pada Minggu 25 Agustus 2024 dipastikan berlangsung tanpa adanya kehadiran suporter dari tim tamu. Itu berarti pendukung Singo Edan –julukan Arema FC– dilarang datang ke Stadion si Jalak Harupat, Bandung.

Demi menjaga kondusifitas dan keamanan pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung meminta agar suporter tim tamu, Aremania, dilarang hadir di stadion selama pertandingan berlangsung.

Langkah ini diambil setelah manajemen Persib Bandung mengajukan permohonan sosialisasi dan penegasan larangan tandang untuk suporter Arema FC setelah adanya pertemuan koordinasi (Rakor) yang melibatkan Polresta Bandung, Polresta Malang, manajemen Arema FC, dan presidium Aremania.

“Rakor yang kami adakan dengan semua pihak terkait menghasilkan kesepakatan bahwa Aremania tidak akan melakukan tour away ke Bandung. Tujuan dari larangan ini adalah untuk menjaga keamanan dan memastikan pertandingan berjalan dengan aman dan kondusif," ujar Pelaksana Harian Polresta Bandung, AKBP Maruly Pardede, Rabu (21/8/2024).

Maruly menekankan bahwa kebijakan ini juga sesuai dengan aturan PSSI yang melarang suporter tim tamu untuk bepergian ke lokasi pertandingan.

“Semua pihak telah menyepakati larangan ini. Kami berharap Aremania dapat menahan diri dan menyaksikan pertandingan dari rumah untuk kebaikan bersama,” tambahnya.