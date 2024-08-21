Media Italia Sebut Absennya Jay Idzes Jadi Penyebab Venezia FC Takluk 1-3 dari Lazio

ROMA – Media asal Italia, Tutto Venezia Sport menilai Venezia FC kalah 1-3 di laga pekan pertama Liga Italia 2024-2025 karena tidak adanya Jay Idzes di lini pertahanan. Sebab tanpa bek Timnas Indonesia itu, media Italia tersebut merasa lini belakang Venezia benar-benar buruk.

I Lagunari -julukan Venezia- dikalahkan Lazio 1-3 di pekan pertama Liga Italia 2024-2025. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, Italia pada Senin (19/8/2024) kemarin.

Venezia sempat unggul lewat gol cepat dari Magnus Andersen (3’). Namun, berbagai blunder di lini belakang membuat Venezia diberondong tiga gol oleh Valentin Castellanos (11’), Mattia Zaccagni (44’ (P)), dan gol bunuh diri Giorgio Altare (81’).

Dalam pertandingan ini, Jay Idzes harus menepi karena terkena akumulasi kartu semasa bertanding di Liga 2 Italia musim lalu. Absennya Jay sangat berpengaruh pada kekuatan lini bertahan Venezia.

Terbukti, tiga gol Lazio tercipta setelah adanya blunder fatal dari para pemain bertahan I Lagunari. Gol pertama untuk Lazio tercipta setelah bola yang dikuasai Michael Svoboda dicuri oleh Castellanos.

Kemudian, gol kedua tercipta setelah Marin Sverko menjatuhkan pemain Lazio di kotak penalti. Gol terakhir untuk Biancocelesti -julukan Lazio- kembali tercipta dari blunder usai Giorgio Altare salah mengantisipasi arah datangnya bola.