HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengejutkan! Cristiano Ronaldo Diminta Balik ke Manchester United

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |19:12 WIB
Mengejutkan! Cristiano Ronaldo Diminta Balik ke Manchester United
Cristiano Ronaldo diminta balik ke Manchester United. (Foto: Instagram/@cristiano)
MANTAN pesepakbola asal Prancis, Louis Saha, meminta Cristiano Ronaldo balik ke Manchester United. Namun, bukan sebagai pemain, melainkan menduduki posisi pelatih menggantikan Erik Ten Hag.

Louis Saha menilai Cristiano Ronaldo mesti memperbaiki nama baiknya di Old Trafford yang kurang baik di periode kedua membela Manchester United (2021-2022). Lantas, kenapa harus Cristiano Ronaldo yang menjadi pelatih Manchester United selanjutnya?

Dalam pandangan Louis Saha, Cristiano Ronaldo memiliki modal menjadi pelatih jempolan sehingga berpotensi mengangkat prestasi Manchester United. Modal itu berasal dari karier gemilang Cristiano Ronaldo selama aktif sebagai pesepakbola profesional.

“Cristiano Ronaldo bisa menjadi pelatih di Manchester United. Periode keduanya membela Manchester United tak berakhir seperti yang diharapkan banyak orang. Kondisi itu membuat Cristiano Ronaldo frustrasi,” kata Saha, Okezone mengutip dari Metro.co.uk.

“Ia memiliki cara untuk sukses dan menggunakan semua pengetahuannya untuk melakukannya. Cristiano memahami apa yang perlu ia lakukan sebagai pelatih dan saya tidak melihat alasan mengapa ia tidak akan sukses,” lanjut Saha.

Sekarang di usia 39 tahun, belum ada tanda-tanda Cristiano Ronaldo akan pensiun sebagai pesepakbola profesional. Sejauh ini Cristinao Ronaldo masih terikat kontrak bersama Al Nassr hingga 30 Juni 2025.

