Bundesliga Dimulai Pekan Ini! Simak Jadwal Tayangan Olahraga di Vision+

Vision+ akan menyuguhkan beragam acara olahraga menarik mulai dari turnamen bulutangkis hingg ajang sepakbola dunia (Foto: Okezone)

VISION+ akan menyuguhkan beragam acara olahraga yang menarik, mulai dari turnamen bulutangkis dunia hingga pertandingan sepak bola internasional. Salah satunya petandingan Bundes Liga yang bakal tersaji minggu ini.

Akses berbagai pertandingan olahraga lainnya bisa klik di sini . Simak jadwal tayangan sports di Vision+ yang tidak boleh Anda lewatkan berikut:

Senin, 19 Agustus 2024

US Qualifying Tournament 2024: Day 1 - Men's & Women's Singles

Channel: SPOTV

Waktu: 22:00 WIB

Selasa, 20 Agustus 2024

Indonesia International Challenge - Day 1

Channel: Soccer, Sportstars, Sportstars 2

Waktu: 08:00 WIB

US Qualifying Tournament 2024: Day 2 - Men's & Women's Singles

Channel: SPOTV

Waktu: 22:00 WIB

Rabu, 21 Agustus 2024

Indonesia International Challenge - Day 2

Channel: Soccer, Sportstars

Waktu: 08:00 WIB

BWF Japan Open S750 2024 - Round of 32

Channel: Sportstars 2, SPOTV

Waktu: 07:00 WIB

ASEAN Club Championship Shopee Cup 2024/25

PSM Makassar (IDN) vs BG Pathum United (THA)

Channel: Soccer

Waktu: 18:30 WI

Major League Baseball 2024

Cleveland Guardians vs New York Yankees

Channel: SPOTV 2

Waktu: 06:05 WIB

US Qualifying Tournament 2024: Day 3 - Men's & Women's Singles

Channel: SPOTV

Waktu: 22:00 WIB