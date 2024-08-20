VISION+ akan menyuguhkan beragam acara olahraga yang menarik, mulai dari turnamen bulutangkis dunia hingga pertandingan sepak bola internasional. Salah satunya petandingan Bundes Liga yang bakal tersaji minggu ini.
Akses berbagai pertandingan olahraga lainnya bisa klik di sini . Simak jadwal tayangan sports di Vision+ yang tidak boleh Anda lewatkan berikut:
Senin, 19 Agustus 2024
US Qualifying Tournament 2024: Day 1 - Men's & Women's Singles
Channel: SPOTV
Waktu: 22:00 WIB
Selasa, 20 Agustus 2024
Indonesia International Challenge - Day 1
Channel: Soccer, Sportstars, Sportstars 2
Waktu: 08:00 WIB
US Qualifying Tournament 2024: Day 2 - Men's & Women's Singles
Channel: SPOTV
Waktu: 22:00 WIB
Rabu, 21 Agustus 2024
Indonesia International Challenge - Day 2
Channel: Soccer, Sportstars
Waktu: 08:00 WIB
BWF Japan Open S750 2024 - Round of 32
Channel: Sportstars 2, SPOTV
Waktu: 07:00 WIB
ASEAN Club Championship Shopee Cup 2024/25
PSM Makassar (IDN) vs BG Pathum United (THA)
Channel: Soccer
Waktu: 18:30 WI
Major League Baseball 2024
Cleveland Guardians vs New York Yankees
Channel: SPOTV 2
Waktu: 06:05 WIB
US Qualifying Tournament 2024: Day 3 - Men's & Women's Singles
Channel: SPOTV
Waktu: 22:00 WIB