Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Kiper yang Berpotensi Tersingkir Setelah Maarten Paes Gabung Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Nadeo Argawinata

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |13:48 WIB
3 Kiper yang Berpotensi Tersingkir Setelah Maarten Paes Gabung Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Nadeo Argawinata
Berikut tiga kiper yang terancam tersingkir dengan bergabungnya Maarten Paes di Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/Maarten Paes)
A
A
A

TIGA kiper yang berpotensi tersingkir setelah Maarten Paes gabung Timnas Indonesia menarik untuk dibahas. Seperti diketahui, Maarten Paes berpotensi membela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dengan bergabungnya kiper FC Dallas tersebut, otomatis akan ada penjaga gawang yang bakal tersingkir dari Skuad Garuda. Berikut tiga kiper yang berpotensi tersingkir setelah Maarten Paes Gabung Timnas Indonesia.

3. Muhammad Riyandi


Pertama ada nama Muhammad Riyandi. Kiper Persis Solo itu menjadi salah satu yang terancam bakal tersingkir dari skuad Timnas Indonesia setelah bergabungnya Maarten Paes.

Muhammad Riyandi tercatat sudah tampil sebanyak lima kali bersama timnas senior. Kiper yang pernah bermain untuk Persija Jakarta ini termasuk cukup rutin membela Timnas Indonesia sejak kelompok umur mulai dari U-19 dan U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186230/juan_manuel_lillo_bisa_dijajal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_juanmanuellillo-q4cx_large.jpg
5 Pelatih asal Spanyol yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Qatar Juara Piala Asia 2019!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649155/jean-paul-van-gastel-komentari-rumor-giovanni-van-bronckhorst-latih-timnas-indonesia-uik.webp
Jean Paul Van Gastel Komentari Rumor Giovanni Van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Timnas Indonesia U-22 Berangkat ke Thailand, Pemain Diaspora Menyusul
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement