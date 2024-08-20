3 Kiper yang Berpotensi Tersingkir Setelah Maarten Paes Gabung Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Nadeo Argawinata

Berikut tiga kiper yang terancam tersingkir dengan bergabungnya Maarten Paes di Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/Maarten Paes)

TIGA kiper yang berpotensi tersingkir setelah Maarten Paes gabung Timnas Indonesia menarik untuk dibahas. Seperti diketahui, Maarten Paes berpotensi membela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dengan bergabungnya kiper FC Dallas tersebut, otomatis akan ada penjaga gawang yang bakal tersingkir dari Skuad Garuda. Berikut tiga kiper yang berpotensi tersingkir setelah Maarten Paes Gabung Timnas Indonesia.

3. Muhammad Riyandi





Pertama ada nama Muhammad Riyandi. Kiper Persis Solo itu menjadi salah satu yang terancam bakal tersingkir dari skuad Timnas Indonesia setelah bergabungnya Maarten Paes.

Muhammad Riyandi tercatat sudah tampil sebanyak lima kali bersama timnas senior. Kiper yang pernah bermain untuk Persija Jakarta ini termasuk cukup rutin membela Timnas Indonesia sejak kelompok umur mulai dari U-19 dan U-23.