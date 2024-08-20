Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Persib Bandung yang Ditipu Mbida Messi soal Umur, Gabung Maung Bandung di Usia 43 Tahun!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |09:55 WIB
Kisah Persib Bandung yang Ditipu Mbida Messi soal Umur, Gabung Maung Bandung di Usia 43 Tahun!
Usia Mbida Messi 43 tahun saat gabung Persib Bandung. (Foto: KORAN SINDO)
MANTAN Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Bidang marketing, Muhammad Farhan, menyampaikan sesuatu yang belum terungkap sebelumnya. Ia mengaku pernah ditipu soal umur gelandang asal Kamerun, Mbida Messi.

Farhan mengatakan ketika gabung Persib Bandung pada September 2012, usia Mbida Messi adalah 43 tahun! Padahal, di laman transfermarkt, usia Mbida Messi saat itu hanya 33 tahun atau 10 tahun lebih muda.

Mbida Messi berusia 43 tahun saat gabung Persib Bandung. (Foto: KORAN SINDO)

Lantas, dari mana manajemen Persib Bandung menaruh kecurigaan kepada Mbida Messi? Hal itu bermula dari menurunnya performa Mbida Messi, tiap kali pertandingan memasuki menit ke-70.

Tak heran ketika pertandingan memasuki menit 70, pelatih Persib Bandung saat itu, Djajang Nurdjaman, selalu mengganti eks pemain klub Liga Portugal SC Olhanense tersebut.

Alhasil, tim kepelatihan Persib Bandung melakukan pengecekan data dari fisik Mbida Messi. Tak sampai di situ, paspor Mbida Messi pun dicek ulang. Benar saja, usia Mbida Messi adalah 43 tahun!

“Mbida Messi kan jago, tapi ketika masuk menit ke-70, permainannya jelek. Karena itu, kita menganalisis, dari berbagai measurement yang dimiliki, kemungkinan umur Mbida Messi hampir 40.,” kata Farhan, Okezone mengutip dari channel YouTube Simamaung, Selasa (20/8/2024).

