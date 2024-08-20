Ini Dalih Pelatih Dewa United Usai Gagal Kalahkan Persib Bandung di Liga 1 2024-2025

Gianyar - Pelati Dewa United, Jan Olde Riekerink berdalih timnya masih berproses untuk menjadi tim yang lebih kuat saat ini. Sehingga saat melawan Persib Bandung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Senin 19 Agustus 2024, Dewa United cuma bisa raih hasil imbang 2-2.

Dalam laga tersebut, Dewa United sempat kebobolan lebih dulu melalui Tyronne Gustavo del Pino Ramos (21’). Lalu Tangsel Warrior berhasil menyamakan kedudukan melalui Septian Satria Bagaskara (32’).

Dewa United kembali tertinggal skor setelah Tyronne mencetak gol keduanya (48’). Namun, Dewa United kembali mampu membalasnya melalui Egy Maulana Vikri (72’) sehingga laga berakhir imbang 2-2.

“Pekan lalu kami memulai laga melawan Arema dan menurut saya di babak pertama tidak bagus. Kami tidak terorganisir. Jadi hari ini tujuan besar kami adalah bermain secara terorganisir, memainkan sepak bola yang basisnya penguasaan bola,” kata Jan Olde Riekerink usai pertandingan.

Pelatih asal Belanda ini bahkan membeberkan bahwa Dewa United mencatatkan 63 persen penguasaan bola dengan 37 persennya adalah Persib Bandung. Lalu timnya berhasil melakukan 14 kali percobaan tembakan ke arah gawang dengan delapan di antaranya shoot on target. Sementara Persib hanya delapan dengan empat shoot on target.

“Dan perlu dicatat ada tujuh pemain di lapangan tadi yang tidak bermain bersama kami di fase akhir musim lalu. Jadi kami harus membangun tim seperti yang kami lakukan musim lalu,” bebernya.