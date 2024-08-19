Bojan Hodak Ngamuk Persib Bandung Gagal Kalahkan Dewa United, tapi Puji Tyronne del Pino hingga Update Kondisi David da Silva

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, kecewa timnya gagal menang setelah ditahan Dewa United 2-2 di pekan kedua Liga 1 2024-2025 yang dilangsungkan di Stadion I Wayan Dipta Gianyar, Senin (19/8/2024) malam WIB. Ia menilai ada sisi positif dan negatif yang dapat diambil dari laga ini.

Dalam laga ini, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mencetak dua gol lewat Tyronne del Pino pada menit 21 dan 48. Apes bagi Persib Bandung, Tangsel Warriors -julukan Dewa United- juga mencetak dua gol lewat Septian Bagaskara (32’) dan Egy Maulana Vikri (74’).

(Tyronne del Pino (paling kanan) cetak 2 gol di laga kontra Dewa United. (Foto: Persib.co.id)

“Saya sebagai pelatih, tentu saja melihat ada hal yang bagus dan ada juga hal yang tidak bagus. Dua kali kami memimpin, dan jika dua kali memimpin tapi tidak bisa menang maka ini mengecewakan,” kata Bojan Hodak kelar pertandingan.

Meski demikian, pelatih Bojan Hodak menilai imbang merupakan hasil yang adil. Sebab, Persib Bandung tidak mengalami kekalahan.

“Hal bagusnya, adalah Tyronne, dia sudah kembali. Tapi, ada masalah bagi kami yaitu David (da Silva) harus ditarik keluar karena cedera, dia mengalami nyeri sehingga kami tidak mau mengambil risiko dan pada akhirnya imbang jadi hasil yang adil,” tegas pelatih asal Kroasia ini.

Bojan Hodak memastikan akan melakukan evaluasi dari hasil imbang ini. Hal itu terutama apabila Persib Bandung tidak bisa memainkan kembali David da Silva.