Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Ngamuk Persib Bandung Gagal Kalahkan Dewa United, tapi Puji Tyronne del Pino hingga Update Kondisi David da Silva

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |23:31 WIB
Bojan Hodak Ngamuk Persib Bandung Gagal Kalahkan Dewa United, tapi Puji Tyronne del Pino hingga Update Kondisi David da Silva
Tyronne del Pino cetka 2 gol di laga Dewa United vs Persib Bandung. (Foto: Laman resmi Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, kecewa timnya gagal menang setelah ditahan Dewa United 2-2 di pekan kedua Liga 1 2024-2025 yang dilangsungkan di Stadion I Wayan Dipta Gianyar, Senin (19/8/2024) malam WIB. Ia menilai ada sisi positif dan negatif yang dapat diambil dari laga ini.

Dalam laga ini, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mencetak dua gol lewat Tyronne del Pino pada menit 21 dan 48. Apes bagi Persib Bandung, Tangsel Warriors -julukan Dewa United- juga mencetak dua gol lewat Septian Bagaskara (32’) dan Egy Maulana Vikri (74’).

Tyronne del Pino (paling kanan) cetak 2 gol di laga kontra Dewa United. (Foto: Persib.co.id)

(Tyronne del Pino (paling kanan) cetak 2 gol di laga kontra Dewa United. (Foto: Persib.co.id)

“Saya sebagai pelatih, tentu saja melihat ada hal yang bagus dan ada juga hal yang tidak bagus. Dua kali kami memimpin, dan jika dua kali memimpin tapi tidak bisa menang maka ini mengecewakan,” kata Bojan Hodak kelar pertandingan.

Meski demikian, pelatih Bojan Hodak menilai imbang merupakan hasil yang adil. Sebab, Persib Bandung tidak mengalami kekalahan.

“Hal bagusnya, adalah Tyronne, dia sudah kembali. Tapi, ada masalah bagi kami yaitu David (da Silva) harus ditarik keluar karena cedera, dia mengalami nyeri sehingga kami tidak mau mengambil risiko dan pada akhirnya imbang jadi hasil yang adil,” tegas pelatih asal Kroasia ini.

Bojan Hodak memastikan akan melakukan evaluasi dari hasil imbang ini. Hal itu terutama apabila Persib Bandung tidak bisa memainkan kembali David da Silva.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648725/liverpool-pecat-arne-slot-usai-diluluhlantakkan-psv-eindhoven-qte.webp
Liverpool Pecat Arne Slot usai Diluluhlantakkan PSV Eindhoven?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/19/gelandang_juventus_kenan_yildiz_merayakan_golnya_k.jpg
Kenan Yildiz Bikin Juventus Panik! Kontrak Baru Harus Segera Diteken
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement