Ini Jadwal Debut Marselino Ferdinan Bersama Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025

PENGGAWA Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan resmi memperkuat klub kasta kedua Liga Inggris, yakni Oxford United. Lantas kapan Marselino memainkan laga debutnya bersama Oxford United di Liga 2 Inggris 2024-2025?

Seperti yang diketahui, klub yang dimiliki dua pengusaha Indonesia, yakni Erick Thohir dan Anindya Bakrie itu telah resmi mengamankan tanda tangan Marselino Ferdinan. Mantan bintang Persebaya Surabaya itu lantas kontrak hingga akhir 2026.

Oxford United mendapatkan Marselino secara cuma-cuma lantaran kontrak sang pemain dengan klub lamanya, yakni KMSK Deinze telah berakhir. Marselino menyudahi petualangannya di sepakbola Belgia setelah bermain sejak Januari 2023 lalu.

Kini, Marselino siap menjalani lembaran baru di sepakbola Inggris. Ia akan berkompetisi bersama Oxford United di EFL Championships alias Liga 1 Inggris 2024-2025.

Tentunya pencinta sepakbola Tanah Air tidak sabar untuk melihat Marselino bermain dengan seragam Oxford United. Lantas kira-kira kapan Marselino bisa debut?

Melihat jadwal pertandingan Oxford United, saat ini mereka tengah mempersiapkan diri menghadapi pekan ketiga Liga 2 Inggris 2024-2025. Laga pekan ketiga itu Oxford akan melawan Blackburn Rovers pada Sabtu 24 Agustus 2024.