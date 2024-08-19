Kisah Kocak Simon McMenemy Hubungi Pemain Keturunan via DM Instagram, Hendak Dibalas 2 Tahun Kemudian!

KISAH kocak Simon McMenemy yang menghubungi pemain keturunan, Navarone Foor, via Direct Message (DM) Instagram akan diulas Okezone. Sejak 2022, PSSI getol mendatangkan pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa.

Tujuannya jelas untuk mendongkrak performa Timnas Indonesia. Hasilnya pun positif, sejumlah sejarah berhasil dicetak setelah Jordi Amat dan kawan-kawan gabung skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

(Jordi Amat mendapatkan paspor Indonesia pada November 2022. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia (16 besar Piala Asia 2023), serta melaju ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunai 2026 zona Asia. Sejatinya, proyek naturalisasi pemain Keturunan sudah berlangsung lama.

Di era 2010-an awal, PSSI mendatangkan sejumlah pemain asal Belanda untuk dijadikan Warga Negara Indonesia (WNI). Beberapa di antaranya adalah Diego Michiels, Ruben Wuarbanaran, Toni Cussel, Stefano Lilipaly, Jhonny van Beukering dan banyak lagi.

Lanjut ke tahun 2019, pelatih Timnas Indonesia saat itu, Simon McMenemy, juga ingin melihat Timnas Indonesia diisi pemain Keturunan. Alhasil, pelatih asal Skotlandia mencoba mendekati pemain yang saat itu merumput bersama klub asal Siprus, Pafos FC, yakni Navarone Foor.

Navarone Foor diburu karena memiliki darah Indonesia dan tampil oke bersama Vitesse Arnhem di Liga 1 Belanda. Di musim 2017-2018 saja, Navarone Foor yang biasa mentas sebagai gelandang serang dan winger kanan ini mengemas tiga gol dan tiga assist dari 30 laga Liga 1 Belanda.