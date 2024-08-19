Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Arema FC: Singo Edan Siap Curi Poin Penuh di Stadion Si Jalak Harupat

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |13:28 WIB
Persib Bandung vs Arema FC: Singo Edan Siap Curi Poin Penuh di Stadion Si Jalak Harupat
Arema FC saat menghadapi Dewa United di pekan pertama Liga 1 2024-2025 (Foto: LIB)
A
A
A

AREMA FC menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Joel Cornelli mengatakan Singo Edan -julukan Arema FC- siap mencuri poin penuh di markas lawan.

Seperti diketahui, dua laga awal Arema FC di Liga 1 2024-2025 berakhir kurang memuaskan. Arkhan Fikri dan rekan-rekan meraih satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Untuk itu, Arema FC pun mengarahkan fokusnya di laga melawan Persib Bandung, serta mengincar kemenangan atau setidaknya hasil positif di laga tandang pada Minggu (25/8/2024) di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Bandung.

Pelatih Arema FC Joel Cornelli mengungkapkan, ada tantangan yang dihadapi timnya karena di lima laga awal harus menghadapi tim besar. Memang secara jadwal kompetisi Arema FC harus berduel dengan lima tim besar di awal-awal kompetisi mulai dari Dewa United, Borneo FC, sebagai pemuncak klasemen akhir seri kompetisi musim lalu, Persib Bandung, Bali United, dan terakhir melawan PSM Makassar, juara Liga 1 musim 2022 - 2023.

"Kami menghadapi tim besar yang saling bersaing untuk juara tetapi Arema selalu main di kandang lawan, kami harus siap," ucap Joel Cornelli, saat dikonfirmasi pada Senin (19/8/2024).

Pelatih asal Brazil mengaku mau tak mau harus menyiapkan tim lebih baik lagi di laga melawan Persib Bandung. Apalagi berkaca di dua laga kandang awal yang dirasa kurang maksimal. Belum lagi Arema FC juga terancam tidak bisa memainkan dua pemain asingnya, yakni Bo-kyung Choi dan Julian Guevara, yang mengalami cedera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648819/misi-hary-tanoesoedibjo-bersama-pb-pobsi-perbanyak-kompetisi-biliar-indonesia-mendunia-nwi.webp
Misi Hary Tanoesoedibjo Bersama PB POBSI: Perbanyak Kompetisi, Biliar Indonesia Mendunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/bek_timnas_indonesia_u_22_muhammad_ferarri.jpg
Satu Suara! Ini Target Timnas Indonesia U-22 Sesungguhnya di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement