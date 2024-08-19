Persib Bandung vs Arema FC: Singo Edan Siap Curi Poin Penuh di Stadion Si Jalak Harupat

AREMA FC menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Joel Cornelli mengatakan Singo Edan -julukan Arema FC- siap mencuri poin penuh di markas lawan.

Seperti diketahui, dua laga awal Arema FC di Liga 1 2024-2025 berakhir kurang memuaskan. Arkhan Fikri dan rekan-rekan meraih satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Untuk itu, Arema FC pun mengarahkan fokusnya di laga melawan Persib Bandung, serta mengincar kemenangan atau setidaknya hasil positif di laga tandang pada Minggu (25/8/2024) di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Bandung.

Pelatih Arema FC Joel Cornelli mengungkapkan, ada tantangan yang dihadapi timnya karena di lima laga awal harus menghadapi tim besar. Memang secara jadwal kompetisi Arema FC harus berduel dengan lima tim besar di awal-awal kompetisi mulai dari Dewa United, Borneo FC, sebagai pemuncak klasemen akhir seri kompetisi musim lalu, Persib Bandung, Bali United, dan terakhir melawan PSM Makassar, juara Liga 1 musim 2022 - 2023.

"Kami menghadapi tim besar yang saling bersaing untuk juara tetapi Arema selalu main di kandang lawan, kami harus siap," ucap Joel Cornelli, saat dikonfirmasi pada Senin (19/8/2024).

Pelatih asal Brazil mengaku mau tak mau harus menyiapkan tim lebih baik lagi di laga melawan Persib Bandung. Apalagi berkaca di dua laga kandang awal yang dirasa kurang maksimal. Belum lagi Arema FC juga terancam tidak bisa memainkan dua pemain asingnya, yakni Bo-kyung Choi dan Julian Guevara, yang mengalami cedera.