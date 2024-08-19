Manchester City Berhasil Permalukan Chelsea 2-0 di Stamford Bridge, Josep Guardiola Akui Tidak Kaget

LONDON – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola tidak kaget timnya bisa memetik kemenangan 2-0 di kandang Chelsea. Sebab sejal awal sudah meminta anak buahnya untuk bermain baik dan mencuri kemenangan di markas tim berjuluk The Blues tersebut.

Ya, Man City berhasil menang meyakinkan 2-0 di markas Chelsea pada pekan pertama Liga Inggris 2024-2025, pada Minggu 18 Agustus 2024. Dua gol The Citizens –julukan Man City– dicetak oleh Erling Haaland pada menit 18 dan Mateo Kovacic di pada menit ke-84.

Usai laga, Guardiola mengaku terkesan dengan penampilan Man City saat menghancurkan Chelsea. Namun, ia mengaku tidak kaget karena ia sudah memperkirakan Man City bias bermain baik.

Untuk bisa mempertahankan gelar juara Liga Inggris musim lalu, Guardiola menilai Man City perlu terus bermain baik di setiap laga. Untungnya permainan baik itu benar-benar terlihat asat Haaland dan kawan-kawan mengacak-acak pertahanan Chelsea.

"Saya sangat terkesan tetapi tidak terkejut. Itulah yang saya harapkan untuk level dan komitmen ini,” kata Josep Guardiola usai laga Chelsea vs Man City, dikutip Senin (19/8/2024).

"Merupakan hak istimewa dan kehormatan untuk menjadi manajer klub dan para pemain di tim ini. Kami dapat meraih kemenangan meski kurangnya persiapan,” tambah mantan juru taktik Barcelona tersebut.