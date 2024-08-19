Kalahkan Chelsea 2-0, Manchester City Calon Kuat Juara Liga Inggris 2024-2025?

LONDON – Manchester City sukses mengalahkan Chelsea 2-0 di pekan pertama Liga Inggris 2024-2025, pada Minggu 18 Agustus 2024 malam WIB. Kemenangan atas Chelsea itu lantas membuat tim berjuluk The Citizens tersebut kembali optimis untuk menjadi juara Liga Inggris musim ini.

Ya, Man City berstatus juara bertahan di Liga Inggris 2024-2025. Mereka pun dipastikan akan melakukan berbagai cara agar dapat mempertahankan gelar Liga Inggris tersebut.

Kabar baiknya, pasukan Josep Guardiola itu dapat memulai Liga Inggris 2024-2025 dengan mulus. Menghadapi tim kuat seperti Chelsea, Man City berhasil menang meyakinkan dengan skor 2-0 di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris.

Dua gol Man City dipersembahkan oleh Erling Haaland di menit 18 dan Mateo Kovacic pada menit ke-84. Dengan dua gol itu, kini Man City memiliki modal yang baik untuk memulai Liga Inggris 2024-2025.

Pelatih Man City, Guardiola pun senang dengan kemenangan timnya tersebut. Namun, pelatih asal Portugal itu mengingatkan kepada anak buahnya untuk tetap fokus dan memperlihatkan permainan yang baik di 37 laga Liga Inggris tersisa.

Sebab bagi Guardiola, tim yang bakal juara adalah klub yang berhasil memiliki perilaku bak tim juara di setiap laga. Perilaku itu bisa dari mampu memperlihatkan permainan yang baik hingga mampu bangkit ketika terpuruk.