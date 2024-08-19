Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kalahkan Chelsea 2-0, Manchester City Calon Kuat Juara Liga Inggris 2024-2025?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |06:27 WIB
Kalahkan Chelsea 2-0, Manchester City Calon Kuat Juara Liga Inggris 2024-2025?
Manchester City menang 2-0 atas Chelsea di Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Media Manchester City)
A
A
A

LONDON Manchester City sukses mengalahkan Chelsea 2-0 di pekan pertama Liga Inggris 2024-2025, pada Minggu 18 Agustus 2024 malam WIB. Kemenangan atas Chelsea itu lantas membuat tim berjuluk The Citizens tersebut kembali optimis untuk menjadi juara Liga Inggris musim ini.

Ya, Man City berstatus juara bertahan di Liga Inggris 2024-2025. Mereka pun dipastikan akan melakukan berbagai cara agar dapat mempertahankan gelar Liga Inggris tersebut.

Kabar baiknya, pasukan Josep Guardiola itu dapat memulai Liga Inggris 2024-2025 dengan mulus. Menghadapi tim kuat seperti Chelsea, Man City berhasil menang meyakinkan dengan skor 2-0 di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris.

Dua gol Man City dipersembahkan oleh Erling Haaland di menit 18 dan Mateo Kovacic pada menit ke-84. Dengan dua gol itu, kini Man City memiliki modal yang baik untuk memulai Liga Inggris 2024-2025.

Chelsea vs Manchester City (Premier League)

Pelatih Man City, Guardiola pun senang dengan kemenangan timnya tersebut. Namun, pelatih asal Portugal itu mengingatkan kepada anak buahnya untuk tetap fokus dan memperlihatkan permainan yang baik di 37 laga Liga Inggris tersisa.

Sebab bagi Guardiola, tim yang bakal juara adalah klub yang berhasil memiliki perilaku bak tim juara di setiap laga. Perilaku itu bisa dari mampu memperlihatkan permainan yang baik hingga mampu bangkit ketika terpuruk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648671/hasil-liga-champions-liverpool-hancur-dicukur-psv-eindhoven-di-anfield-sym.webp
Hasil Liga Champions: Liverpool Hancur Dicukur PSV Eindhoven di Anfield
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/juventus.jpg
Skenario Juventus Amankan Tiket Play Off Liga Champions usai Tumbangkan Bodo/Glimt
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement