HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Iri Maarten Paes Resmi Perkuat Timnas Indonesia: Sementara Kami Masih Pakai Pemain Grade C!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |21:14 WIB
Masyarakat Malaysia Iri Maarten Paes Resmi Perkuat Timnas Indonesia: Sementara Kami Masih Pakai Pemain Grade C!
Maarten Paes resmi memperkuat Timnas Indonesia sehingga masyarakat Malaysia iri (Foto: PSSI)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia iri Maarten Paes resmi perkuat Timnas Indonesia. Sebab, mereka merasa pemain-pemain keturunan atau naturalisasinya masih Grade C!

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi kabar baik terkait rampungnya kasus Maarten Paes di CAS (Pengadilan Arbitrase Olahraga). Kiper FC Dallas itu akhirnya diizinkan FIFA memperkuat Timnas Indonesia!

Maarten Paes

Tentunya kehadiran Paes akan menambah kekuatan Skuad Garuda jelang babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pengalamannya merumput di Eropa dan Amerika Serikat tentu akan sangat berguna.

Hadirnya Paes membuat penggemar sepakbola Indonesia bersuka cita. Sebab, kekuatan di lini belakang akan bertambah dan Ernando Ari Sutaryadi serta kolega bisa menyerap ilmu darinya.

Akan tetapi, hadirnya Paes juga ditanggapi oleh masyarakat Malaysia. Mereka iri sebab Timnas Indonesia tambah kuat sedangkan Harimau Malaya masih saja memakai pemain-pemain Grade C.

“Kuat Indonesia, sementara kami masih pakai pemain Grade C,” cuit warganet di akun @haziq_zulkifli, mengomentari kabar dari @theaseanball di media sosial X, Minggu (18/8/2024).

Halaman:
1 2
      
