HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Tolak 10 Tawaran Melatih demi Timnas Indonesia, Loyalitas dan Kepercayaan Jadi Alasan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |04:52 WIB
SHIN Tae-yong mengaku telah menolak hingga 10 tawaran demi tetap melatih Timnas Indonesia. Ia merasa loyalitas dan kepercayaan dari pemain yang sudah terbangun selama empat tahun wajib dijaga.

Seperti diketahui, Shin resmi menangani Timnas Indonesia per Desember 2019. Pria asal Korea Selatan itu diikat dengan kontrak hingga 2023 yang kemudian oleh PSSI diperpanjang sementara hingga Juni 2024.

Shin Tae-yong

Usai melewati jalan yang cukup berliku, Shin akhirnya membubuhkan tanda tangan di kertas kontrak yang disodorkan PSSI. Ia sepakat terus menangani Timnas Indonesia hingga Juni 2027.

Shin mengaku sebelum tanda tangan dengan PSSI, ada 10 tawaran yang masuk. Beberapa di antaranya tawaran itu menyertakan nominal dalam jumlah menggiurkan.

Siapa sangka ternyata Shin tidak tergoda dengan kibasan uang itu. Ia memilih memperpanjang kontrak dengan PSSI karena melihat adanya kepercayaan yang telah dibangun.

“Ada 10 tawaran untuk saya, tentunya ada yang lebih baik dari tempat lain, tetapi dalam momen singkat itu, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun 4 tahun 6 bulan ini,” papar Shin kepada media Korea Selatan KBS World, dikutip Minggu (18/8/2024).

